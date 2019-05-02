Львовский губернатор Синютка заработал 250 тысяч гривен за год

Председатель Львовской областной государственной администрации Олег Синютка задекларировал 250 114 гривен доходов за 2018 год.

Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства, передают Українськi Новини.

Зарплата Синютки в 2018 году составила 250 114 тыс. гривен.

У Синютки нет недвижимости и земельных участков, а также автомобилей, водных и воздушных судов.

Синютка хранит 4,672 тыс. гривен в Ощадбанке и 259 тыс. гривен наличными.

Жена Синютки Наталья Синютка в 2018 году получила 1,084 млн гривен.

Из этих средств 72,502 гривен - зарплата в Национальном университете "Львовская политехника", 1 097 гривен - гонорары в университете им. Марии Склодовской-Кюри (Польша), 4 286 гривен - проценты в ТАСкомбанке, 3 554 гривен - проценты в ОТП банке, 26 281 гривен - проценты в Кредобанке, 25 320 гривен - проценты в "Первом украинском международном банке", 24 590 гривен - проценты в Альфа-банке (Украина), 906 151 гривен - доход от занятия предпринимательской деятельностью, 1 830 гривен - кэшбэк в ПАО "Альфа-банк", 18 711 гривен - стипендия докторанта в Тернопольском национальном экономическом университете.

Также жене львовского губернатора принадлежит половина квартиры общей площадью 44,6 кв. м.

Кроме этого в декларации указаны квартира площадью 174,6 кв. м и автомобиль Honda Accord 2009 года выпуска, которые принадлежат матери Натальи Синютки Анне Тимченко.

Она одолжила у матери место для автомобиля площадью 15,5 кв. м и нежилое помещение площадью 172, 8 кв. м.

Кроме этого, Наталье Синютке принадлежит торговое помещение площадью 90,4 кв. м и автомобиль Lexus NX200t 2016 года выпуска.

Наталья Синютка является конечным бенефициаром ООО "Ивано-ФранковскАвтоЗАЗ-ДЭУ" (посреднические услуги на рынке продаж автотранспорта), в котором владеет 66,5% общего капитала.

Кроме того, в разделе "Денежные активы" она задекларировала 15 евро в Альфа-банке (Украина), 211 долларов США в Альфа-банке (Украина), 32,6 тыс. гривен в ОТП банке, 208,238 тыс. гривен в Кредобанке, 17, 684 тыс. гривен в Идея банке, 200,077 тыс. гривен в Первом украинском международном банке и 1, 842 тыс. гривен в Приватбанке, 149,142 тыс. гривен в ТАСкомбанке, 77,56 тыс. гривен в Альфа-банке (Украина) и 16,507 тыс. гривен в Райффайзен Банке Аваль.

Также у Натальи Синютки 141 тыс. гривен, 89 тыс. долларов и 57 тыс. евро, 5,88 тыс. швейцарских франков и 375 польских злотых наличных.

Тем временем, Синютка ушел в отставку со словами "все будет Украина".