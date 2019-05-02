Мужчине, ложно "заминировавшему" Владимирский собор, объявили подозрение

Прокуратура Киева объявила о подозрении мужчине, сделавшему ложное сообщение о минировании Владимирского собора.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры, передают Українські Новини.

Согласно ему, утром 27 апреля на спецлинию "102" поступило анонимное сообщение о минировании Владимирского кафедрального собора, расположенного на бульваре Тараса Шевченко, а также храмов, церквей и синагоги города.

Правоохранители в указанных зданиях взрывных устройств, а также взрывчатых и ядовитых веществ не обнаружили.

По подозрению в ложном сообщении о минировании полицейские задержали 35-летнего местного жителя, ранее судимого за совершение аналогичного преступления.

Правоохранители объявили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса.

Суд избрал меру пресечения в виде содержания в специализированном медицинском учреждении на время досудебного следствия.

Как сообщали Українські Новини, церковь в Харькове "заминировал" на Пасхальном богослужении 16-летний местный житель.

Полиция усилила охрану вблизи храмов и церквей на время праздников.