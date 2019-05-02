Чоловікові, що неправдиво "замінував" Володимирський собор, оголосили підозру

\r\nПрокуратура Києва оголосила про підозру чоловікові, що зробив неправдиве повідомлення про замінування Володимирського собору.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби прокуратури, передають Українські Новини.\r\nЗгідно з ним, вранці 27 квітня на спецлінію "102" надійшло анонімне повідомлення про замінування Володимирського кафедрального собору, розташованого на бульварі Тараса Шевченка, а також храмів, церков і синагоги міста.\r\nПравоохоронці в зазначених будівлях вибухових пристроїв, а також вибухових і отруйних речовин не виявили.\r\nЗа підозрою в неправдивому повідомленні про мінування поліцейські затримали 35-річного місцевого жителя, раніше судимого за скоєння аналогічного злочину.\r\nПравоохоронці оголосили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу.\r\nСуд обрав запобіжний захід у вигляді утримання в спеціалізованому медичному закладі на час досудового слідства.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, церкву в Харкові "замінував" на Великодньому богослужінні 16-річний місцевий житель.\r\nПоліція посилила охорону поблизу храмів і церков на час свят.\r\n