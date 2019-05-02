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02 травня 2019, четвер, 22:17 6
Судова влада 2019-05-02T23:48:47+03:00
Українські Новини
Чоловікові, що неправдиво "замінував" Володимирський собор, оголосили підозру

Чоловікові, що неправдиво "замінував" Володимирський собор, оголосили підозру

Прокуратура Києва оголосила про підозру чоловікові, що зробив неправдиве повідомлення про замінування Володимирського собору.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби прокуратури, передають Українські Новини.

Згідно з ним, вранці 27 квітня на спецлінію "102" надійшло анонімне повідомлення про замінування Володимирського кафедрального собору, розташованого на бульварі Тараса Шевченка, а також храмів, церков і синагоги міста.

Правоохоронці в зазначених будівлях вибухових пристроїв, а також вибухових і отруйних речовин не виявили.

За підозрою в неправдивому повідомленні про мінування поліцейські затримали 35-річного місцевого жителя, раніше судимого за скоєння аналогічного злочину.

Правоохоронці оголосили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу.

Суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання в спеціалізованому медичному закладі на час досудового слідства.

Як повідомляли Українські Новини, церкву в Харкові "замінував" на Великодньому богослужінні 16-річний місцевий житель.

Поліція посилила охорону поблизу храмів і церков на час свят.

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