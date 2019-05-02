Чоловікові, що неправдиво "замінував" Володимирський собор, оголосили підозру

Прокуратура Києва оголосила про підозру чоловікові, що зробив неправдиве повідомлення про замінування Володимирського собору.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби прокуратури, передають Українські Новини.

Згідно з ним, вранці 27 квітня на спецлінію "102" надійшло анонімне повідомлення про замінування Володимирського кафедрального собору, розташованого на бульварі Тараса Шевченка, а також храмів, церков і синагоги міста.

Правоохоронці в зазначених будівлях вибухових пристроїв, а також вибухових і отруйних речовин не виявили.

За підозрою в неправдивому повідомленні про мінування поліцейські затримали 35-річного місцевого жителя, раніше судимого за скоєння аналогічного злочину.

Правоохоронці оголосили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу.

Суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання в спеціалізованому медичному закладі на час досудового слідства.

Як повідомляли Українські Новини, церкву в Харкові "замінував" на Великодньому богослужінні 16-річний місцевий житель.

Поліція посилила охорону поблизу храмів і церков на час свят.