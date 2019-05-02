подписаться на рассылку
26.35 26.75
29.3 29.85
˟
02 мая 2019, четверг, 19:20 970 Документ
Верховная Рада и партии 2019-05-02T19:20:40+03:00
Українські Новини
Ахметов профинансировал избирательную кампанию Рыбчинского, – супруга нардепа

Ахметов профинансировал избирательную кампанию Рыбчинского, – супруга нардепа

Евгений Рыбчинский. Фото: skelet-info.org
Евгений Рыбчинский. Фото: skelet-info.org

Жена депутата Верховной Рады Украины от группы "Воля народа" Евгения Рыбчинского Юлия заявила, что украинский бизнесмен Ринат Ахметов профинансировал избирательную кампанию Рыбчинского в размере 1 млн долларов.

Об этом говорится в видеоматериале шеф-редактора интернет-издания "Шарий.net" Ольги Шарий.

"Я могу сказать, кто ему (Евгению Рыбчинскому) дал деньги на предвыборную кампанию, чтобы он стал депутатом. Ахметов Ринат. ... И как он дал, и почему ему, и почему Ринат. ... Позвонили Игорю Крутому через Жениного папу (Юрия Рыбчинского) и организовали эту встречу. Ринат Ахметов дал ему (Евгению Рыбчинскому) 1 млн долларов на предвыборную кампанию. Из этого миллиона около 300 тыс. (долларов) он сумел сэкономить и положил на мой счет... Чтобы пройти по "мажоритарке" нужны очень большие деньги, иначе туда никак не попадешь", - сказала Юлия Рыбчинская.

"Вот пришел Крутой (к Ахметову), попросил за него (Евгения Рыбчинского). Женя ему, наверное, что-то рассказал интересное. Он умеет рассказывать - это его талант, манипуляция словом. Но когда у него началась эта риторика - "все, кто на Донбассе, это тараканы". Больше ни с каким Ринатом Ахметовым он встретиться не смог ни разу. Как он (Евгений Рыбчинский) ни хотел, как ни нужны были ему еще деньги", - уточнила супруга нардепа.

Напомним, ранее в своем микроблоге Twitter Евгений Рыбчинский написал: "Мне все равно, что там в Луганске. Я не интересуюсь жизнью тараканов. Даже если миллион их родится на моей кухне это не означает, что кухня будет принадлежать им. Никаких статусов и спецрежимов для тараканов, только дихлофос и много дихлофоса. Ну и пара тысяч "джавелинов", конечно".

Как сообщали Українські Новини, ранее Юлия Рыбчинская, беседуя с шеф-редактором интернет-издания "Шарий.net" Ольгой Шарий, сообщила об американских банковских счетах, принадлежащих ее мужу, нардепу Рыбчинскому.

Больше новостей о: Ринат Ахметов Евгений Рыбчинский Юлия Рыбчинская

Архив
Новости
Из киевского супермаркета пытались украсть киндер-сюрпризы. Фото: facebook.com/KyivOperativ
На Троещине мужчина пытался украсть "киндер-сюрпризов" на 7000 гривен 21:08
Трехглазый питон. Фото: Northern Territory Parks and Wildlife
Коврового питона с тремя глазами нашли на севере Австралии 21:03
Бразильца-боевика "ДНР" Лусварге приговорили к 13 годам тюрьмы 20:37
36-летний беларус пытался изнасиловать 14-летнюю девушку в селе под Киевом 20:34
В Одессе произошли столкновения, а под Днипром избили депутата горсовета: главные события регионов 20:24
больше новостей
В Украину идут атмосферные фронты и похолодание: синоптик дала прогноз на выходные 06:00 Карта
С 1 мая украинцы будут платить за коммуналку по новым правилам 06:01
Грозы и ветер: перед выходными Украину продолжит заливать дождями 13:22
В Украине меняется методика формирования платежек за тепло и воду 07:00
В Черкасах в колонии случился бунт заключенных, есть пострадавшие 23:56
больше новостей
Россия отказалась выдать Украине подозреваемых в причастности к трагедии в Одессе 2 мая 2014 12:20
Новый начальник полиции Одессы Бех указал в декларации 435 тыс. гривен зарплаты, две квартиры и машины 21:40
Дорожной картой для Зеленского должна стать экономическая синергия Украины и РФ, - Амрам Петросян 11:17
В Украине меняется методика формирования платежек за тепло и воду 07:00
С 1 мая украинцы будут платить за коммуналку по новым правилам 06:01
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok