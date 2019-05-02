Ахметов профинансировал избирательную кампанию Рыбчинского, – супруга нардепа

Жена депутата Верховной Рады Украины от группы "Воля народа" Евгения Рыбчинского Юлия заявила, что украинский бизнесмен Ринат Ахметов профинансировал избирательную кампанию Рыбчинского в размере 1 млн долларов.

Об этом говорится в видеоматериале шеф-редактора интернет-издания "Шарий.net" Ольги Шарий.

"Я могу сказать, кто ему (Евгению Рыбчинскому) дал деньги на предвыборную кампанию, чтобы он стал депутатом. Ахметов Ринат. ... И как он дал, и почему ему, и почему Ринат. ... Позвонили Игорю Крутому через Жениного папу (Юрия Рыбчинского) и организовали эту встречу. Ринат Ахметов дал ему (Евгению Рыбчинскому) 1 млн долларов на предвыборную кампанию. Из этого миллиона около 300 тыс. (долларов) он сумел сэкономить и положил на мой счет... Чтобы пройти по "мажоритарке" нужны очень большие деньги, иначе туда никак не попадешь", - сказала Юлия Рыбчинская.

"Вот пришел Крутой (к Ахметову), попросил за него (Евгения Рыбчинского). Женя ему, наверное, что-то рассказал интересное. Он умеет рассказывать - это его талант, манипуляция словом. Но когда у него началась эта риторика - "все, кто на Донбассе, это тараканы". Больше ни с каким Ринатом Ахметовым он встретиться не смог ни разу. Как он (Евгений Рыбчинский) ни хотел, как ни нужны были ему еще деньги", - уточнила супруга нардепа.

Напомним, ранее в своем микроблоге Twitter Евгений Рыбчинский написал: "Мне все равно, что там в Луганске. Я не интересуюсь жизнью тараканов. Даже если миллион их родится на моей кухне это не означает, что кухня будет принадлежать им. Никаких статусов и спецрежимов для тараканов, только дихлофос и много дихлофоса. Ну и пара тысяч "джавелинов", конечно".

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Как сообщали Українські Новини, ранее Юлия Рыбчинская, беседуя с шеф-редактором интернет-издания "Шарий.net" Ольгой Шарий, сообщила об американских банковских счетах, принадлежащих ее мужу, нардепу Рыбчинскому.