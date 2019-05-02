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02 мая 2019, четверг, 17:15 42
Судебная власть 2019-05-02T17:24:13+03:00
Українські Новини
Мужчина получил 2,5 года условно за ложное минирование сервисного центра МВД в Волынской области

Мужчина получил 2,5 года условно за ложное минирование сервисного центра МВД в Волынской области

Ковельский горрайонный суд Волынской области приговорил к 2,5 годам тюремного заключения с испытательным сроком 1 год 22-летнего мужчину, которого признали виновным в ложном сообщении о минировании сервисного центра Министерства внутренних дел в Ковеле (Волынская область). Об этом говорится в сообщении Главного управления Национальной полиции в Волынской области, передают Українські Новини.

"Ковельский горрайонный суд Волынской области признал гражданина виновным и назначил ему наказание - два года и шесть месяцев лишения свободы с испытательным сроком один год", - сказано в сообщении.

В марте мужчина позвонил в полицию и сообщил, что в сервисном центре в Ковеле произойдет взрыв.

Правоохранители провели эвакуацию всех сотрудников и посетителей сервисного центра и прилегающих зданий и провели поиск взрывоопасных предметов.

Взрывчатка обнаружена не была.

По данному факту правохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса.

Как сообщали Українські Новини, церковь в Харькове "заминировал" на Пасхальном богослужении 16-летний местный житель.

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