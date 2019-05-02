Кононенко видит угрозу федерализации в проекте Избирательного кодекса

Первый заместитель председателя фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде Игорь Кононенко считает проект Избирательного кодекса (№3112-1) несущим угрозу федерализации.

Об этом он сказал в интервью изданию "Сегодня", передают Українськi Новини.

"Будучи сторонником унитарного государства, я не голосовал за принятый в первом чтении Избирательный кодекс по одной простой причине: там заложены региональные списки. Это сразу же стимул для создания региональных партий, затем последует федерализация страны. Я достаточно хорошо знаю европейскую историю и пример бывшей Югославии", - сказал Кононенко.

Депутат отметил, что во Франции и Великобритании действует мажоритарная система на выборах, и считает заявления о коррупционных рисках при нынешней системе преувеличенными.

Однако парламентарий поддержал в интервью пропорциональную систему с открытыми списками.

"Сама же идея пропорциональной системы с открытыми списками хорошая, я ее поддерживаю. Но какой ее вид подходит именно Украине, нужно садиться и анализировать. В Избирательном кодексе, который уже принят в первом чтении, есть много хороших вещей. Но в региональных списках я вижу опасность для Украины повторить путь Югославии", - указывает Кононенко.

Он также выступил за реформирование парламента по американской модели, когда в верхнюю палату избирались бы депутаты от регионов по мажоритарной системе, а в нижнюю - по пропорциональной системе с открытыми списками.

Как сообщали Українськi Новини, в ноябре 2017 года Рада приняла за основу проект Избирательного кодекса.

Кроме того Бойко хочет поменять "коррупционную мажоритарку".