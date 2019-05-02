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02 травня 2019, четвер, 11:56 10 Документ
Силові структури 2019-05-02T12:30:00+03:00
Українські Новини
Підрив автомобіля розвідника у Києві: прокуратура повністю засекретила розслідування

Підрив автомобіля розвідника у Києві: прокуратура повністю засекретила розслідування

Підірваний автомобіль розвідника на вул. Вільямса. Фото: прес-служба поліції
Підірваний автомобіль розвідника на вул. Вільямса. Фото: прес-служба поліції

Головна військова прокуратура Генеральної прокуратури засекретила інформацію про розслідування замаху російських диверсантів на співробітника Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирила Буданова в Києві.

Про це йдеться у відповіді прокуратури на запит Українських Новин.

Військова прокуратура відмовилася відповісти, на якій підставі з Єдиного реєстру судових рішень були видалені раніше опубліковані ухвали судів по вказаному кримінальному провадженню.

Також прокуратура відмовилась відповісти, чи повідомлено про підозру співробітникам Національної поліції чи податкової міліції Державної фіскальної служби в рамках розслідування цієї справи.

Наголошується, що не отримано письмовий дозвіл слідчого або прокурора на розголошення даних досудового розслідування.

"...запитувана Вами інформація є відомостями досудового розслідування та у відповідності з вимогами ст. 222 КПК та ст. 6, 8 Закону України "Про доступ до публічної інформації" є інформацією з обмеженим доступом і не підлягає розголошенню", - сказано у відповіді Генпрокуратури.

Також зазначається, що оприлюднення інформації про заходи безпеки, які прийняті відносно фігурантів справи в рамках кримінального провадження, може спричинити дисциплінарну або кримінальну відповідальність.

Як повідомляли Українські Новини, 4 квітня правоохоронці повідомили, що диверсант загинув після невдалої спроби закласти вибухівку в автомобіль співробітника розвідки Кирила Буданова в Києві.

17 квітня Служба безпеки України заявила, що диверсант вижив і заарештований.

Він є громадянином Росії і членом диверсійної групи, яка на замовлення російських спецслужб займалася знищенням українських офіцерів розвідки і контррозвідки.

Також було встановлено, що інформацію про пересування автомобіля українського розвідника російські диверсанти отримували від співробітника податкової міліції і співробітника Департаменту захисту економіки Національної поліції.

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