Підрив автомобіля розвідника у Києві: прокуратура повністю засекретила розслідування

Головна військова прокуратура Генеральної прокуратури засекретила інформацію про розслідування замаху російських диверсантів на співробітника Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирила Буданова в Києві.\r\nПро це йдеться у відповіді прокуратури на запит Українських Новин.\r\nВійськова прокуратура відмовилася відповісти, на якій підставі з Єдиного реєстру судових рішень були видалені раніше опубліковані ухвали судів по вказаному кримінальному провадженню.\r\nТакож прокуратура відмовилась відповісти, чи повідомлено про підозру співробітникам Національної поліції чи податкової міліції Державної фіскальної служби в рамках розслідування цієї справи.\r\nНаголошується, що не отримано письмовий дозвіл слідчого або прокурора на розголошення даних досудового розслідування.\r\n\r\n\r\n"...запитувана Вами інформація є відомостями досудового розслідування та у відповідності з вимогами ст. 222 КПК та ст. 6, 8 Закону України "Про доступ до публічної інформації" є інформацією з обмеженим доступом і не підлягає розголошенню", - сказано у відповіді Генпрокуратури.\r\nТакож зазначається, що оприлюднення інформації про заходи безпеки, які прийняті відносно фігурантів справи в рамках кримінального провадження, може спричинити дисциплінарну або кримінальну відповідальність.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 4 квітня правоохоронці повідомили, що диверсант загинув після невдалої спроби закласти вибухівку в автомобіль співробітника розвідки Кирила Буданова в Києві.\r\n17 квітня Служба безпеки України заявила, що диверсант вижив і заарештований.\r\nВін є громадянином Росії і членом диверсійної групи, яка на замовлення російських спецслужб займалася знищенням українських офіцерів розвідки і контррозвідки.\r\nТакож було встановлено, що інформацію про пересування автомобіля українського розвідника російські диверсанти отримували від співробітника податкової міліції і співробітника Департаменту захисту економіки Національної поліції.