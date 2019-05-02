подписаться на рассылку
26.35 26.75
29.3 29.85
˟
02 мая 2019, четверг, 09:22 43
Общество 2019-05-02T09:25:53+03:00
Українські Новини
"Укрзализныця" опубликовала стоимость билетов на поезд Кошице-Мукачево

"Укрзализныця" опубликовала стоимость билетов на поезд Кошице-Мукачево

Укрзализныця
Укрзализныця

"Укрзализныця" опубликовала стоимость билета на поезд Кошице (Словакия) - Мукачево, который запустят с 9 июня. О ценах сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Так, сообщается, что билет на поезд Кошице (Словакия) - Мукачево будет стоить 7,5 евро.

Отмечается, что с Мукачево в Словакию можно будет доехать рельсовым автобусом по европути за четыре часа. Поезд будет курсировать по маршруту Кошице - Чиерна над Тисой - Чоп - Мукачево.

Также в пресс-службе сообщили, что поезд начнет курсировать с 9 июня. Расписание будет объявлено дополнительно, сейчас идет его согласование.

Как сообщали Українські Новини, "Укрзализныця" не будет повышать цены на билеты в 2019, однако разделит вагоны на классы.

Ранее билеты на поезда подорожали на 12%.

Больше новостей о: Словакия Укрзализныця цены на билеты Поезд

Архив
Новости
НБУ продолжает скупать валюту 09:43
Зеленский не готов назвать кандидатуры на ключевые должности до инаугурации, - сценарист "Слуги народа" 09:29
"Укрзализныця" опубликовала стоимость билетов на поезд Кошице-Мукачево 09:22
В США потерпел крушение учебный самолет T-6 Texan II 09:02
ДТП с авто полицейских в Киеве. Фото: Информатор
Ночью в Киеве Toyota протаранила авто полиции, пострадал правоохранитель 08:42
больше новостей
С 1 мая украинцы будут платить за коммуналку по новым правилам 06:01
В Украине меняется методика формирования платежек за тепло и воду 07:00
В Украину идут атмосферные фронты и похолодание: синоптик дала прогноз на выходные 06:00 Карта
В Черкасах в колонии случился бунт заключенных, есть пострадавшие 23:56
Супрун готова возглавить Минздрав в новом правительстве, но при одном условии 16:32
больше новостей
Новый начальник полиции Одессы Бех указал в декларации 435 тыс. гривен зарплаты, две квартиры и машины 21:40
С 1 мая украинцы будут платить за коммуналку по новым правилам 06:01
Дорожной картой для Зеленского должна стать экономическая синергия Украины и РФ, - Амрам Петросян 11:17
В Украине меняется методика формирования платежек за тепло и воду 07:00
С 1 мая за долги по коммуналке будут начислять пеню 21:04
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok