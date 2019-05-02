"Укрзализныця" опубликовала стоимость билетов на поезд Кошице-Мукачево

"Укрзализныця" опубликовала стоимость билета на поезд Кошице (Словакия) - Мукачево, который запустят с 9 июня. О ценах сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Так, сообщается, что билет на поезд Кошице (Словакия) - Мукачево будет стоить 7,5 евро.

Отмечается, что с Мукачево в Словакию можно будет доехать рельсовым автобусом по европути за четыре часа. Поезд будет курсировать по маршруту Кошице - Чиерна над Тисой - Чоп - Мукачево.

Также в пресс-службе сообщили, что поезд начнет курсировать с 9 июня. Расписание будет объявлено дополнительно, сейчас идет его согласование.

Как сообщали Українські Новини, "Укрзализныця" не будет повышать цены на билеты в 2019, однако разделит вагоны на классы.

Ранее билеты на поезда подорожали на 12%.