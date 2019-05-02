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02 мая 2019, четверг, 09:02 33
Америка 2019-05-02T09:02:46+03:00
Українські Новини
В США потерпел крушение учебный самолет T-6 Texan II

В США потерпел крушение учебный самолет T-6 Texan II

Вчера, 1 мая, в США около населенного пункта Гастингс (штат Оклахома) произошло крушение одномоторного учебного самолета из базы ВВС Шепард. Ни один из членов экипажа не пострадал. Об этом сообщается в Twitter авиабазы.

Так, сообщается, что самолет разбился около 14:00.

"T-6 Texan II из авиабазы ВВС Шепард в Техасе, разбился около 14:00 в среду, к юго-западу от Гастингса, штат Оклахома", - говорится в сообщении.

По данным авиабазы, оба члена экипажа благополучно катапультировались и вернулись на базу. Во время аварии самолет выполнял учебную миссию пилота-инструктора.

Как сообщали Українські Новини, в Болгарии у самолета во время полета оторвалось крыло, погибли два человека.

Ранее во Флориде самолет врезался в жилой небоскреб.

Также в Австрии во время авиашоу самолет упал в озеро.

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