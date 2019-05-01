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01 мая 2019, среда, 20:05 725
Силовые структуры 2019-05-01T20:06:59+03:00
Українські Новини
Полиция ввела контроль на въезд в Одессу из-за годовщины трагедии в Доме профсоюзов

Полиция ввела контроль на въезд в Одессу из-за годовщины трагедии в Доме профсоюзов

Ограничение движения.
Ограничение движения.

Полиция ввела контроль на въезд автотранспорта в Одессу из-за годовщины беспорядков в Одессе, в которых погибло множество украинцев.

Об этом сообщил первый замминистра внутренних дел Сергей Яровой, передают Українські Новини.

По его данным, 2 мая начнется усиленное патрулирование центральных улиц Одессы, временно будет ограничено движение.

Все колонны участников массовых акций будут совпровождать подразделения полиции.

Он также призывал участников массовых мероприятий не приносить запрещенные предметы и символику.

В целях недопущения нарушений общественного порядка на Куликовом поле и Соборной площади будут введены временные ограничения.

Вход в указанные места будет осуществляться только через установленные там фильтрационные пункты.

Также в этих районах будут действовать ограничения движения транспорта.

2 мая 2014 года в Одессе в ходе противостояний между сепаратистами и украинскими митингующими погибло 48 человек.

После ужасной трагедии глава областной администрации Владимир Немировский покинул свой пост, а начальник областной милиции Дмитрий Фучеджи, которого обвиняли в содействии сепаратистам и организации беспорядков, скрылся.

Как сообщали Українські Новини, накануне годовщины трагедии в одесском Доме профсоюзов возле здания появилась шашлычная. Ранее ​забор возле Дома профсоюзов в Одессе выкрасили в красно-черный.

Также в Одессе радикалы избили человека, который нес цветы на Куликово поле.

Больше новостей о: Полиция Контроль Одесская трагедия 2 мая 2014 года

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