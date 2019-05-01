Смертельное ДТП возле Львова: курсант на авто сбил двух пешеходов, один из них погиб

Государственное бюро расследований (ГБР) начало расследовать смертельное ДТП с участием курсанта Львовского государственного института внутренних дел.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГБР, передают Українські Новини.

"Следователи теруправления ГБР, расположенного в городе Львове, выясняют обстоятельства аварии с участием курсанта Львовского государственного института внутренних дел. На автодороге в Сколевском районе Львовской области, управляя частным автомобилем, курсант совершил наезд на двух пешеходов", - говорится в нем.

Согласно сообщению, один пешеход, парень 2000 года рождения, был доставлен в реанимационное отделение больницы в состоянии комы с открытой черепно-мозговой травмой.

Второй пешеход, девушка 2002 года рождения, погибла на месте ДТП от полученных травм.

Отмечается, что водитель в результате столкновения также получил травмы и был доставлен в хирургическое отделение больницы для проведения операции.

По предварительному заключению врачей, курсант был трезв.

По факту ДТП возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего).

Как сообщали Українські Новини, ГБР начало расследовать обстоятельства смерти задержанного в патрульном автомобиле в Сумах.