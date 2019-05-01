Відео дня: На західній Україні руйнуються мости через вихід річок з берегів

Внаслідок рясних опадів у річках Прикарпаття піднімається рівень води. Їх стрімка течія руйнує мости. За прогнозами синоптиків вода може піднятися до 2 метрів щодо вчорашнього рівня.

Зокрема, як повідомляють місцеві видання і користувачі соцмереж, внаслідок лютої негоди в селищі Битків (Надвірнянський район Івано-Франківської області) річка, яка виходить з берегів, підмила міст і той почав обвалюватися.

Як повідомило видання kurs.if.ua в 10:00 Богородчанська селищна рада повідомила про початок підйому рівня води в Бистриці-Солотвинській.

Михайло Курій в мережі Фейсбук опублікував відео з річки Лімниця. Потік гірської річки впритул дібрався до дерев'яного містка, який з'єднує села Вершки і Закерничне Рожнятівського району.

В Сваричеві, Рожнятівського району з берегів виходить річка Чечва.

Типовий Франківськ з посиланням на місцевих жителів повідомляє, що Бистриця-Солотвинська на ділянці в селі Жураки Богородчанського району вийшла з берегів. Існує загроза руйнування моста.

Внаслідок сильних опадів у Яремчі, Косово, Коломиї підтоплює дороги і господарства.

Нагадаємо, ДСНС попередила про серйозне погіршення погодних умов по всій Україні.