Внаслідок рясних опадів у річках Прикарпаття піднімається рівень води. Їх стрімка течія руйнує мости. За прогнозами синоптиків вода може піднятися до 2 метрів щодо вчорашнього рівня.\r\nЗокрема, як повідомляють місцеві видання і користувачі соцмереж, внаслідок лютої негоди в селищі Битків (Надвірнянський район Івано-Франківської області) річка, яка виходить з берегів, підмила міст і той почав обвалюватися.\r\n\r\nЯк повідомило видання kurs.if.ua в 10:00 Богородчанська селищна рада повідомила про початок підйому рівня води в Бистриці-Солотвинській.\r\nМихайло Курій в мережі Фейсбук опублікував відео з річки Лімниця. Потік гірської річки впритул дібрався до дерев'яного містка, який з'єднує села Вершки і Закерничне Рожнятівського району.\r\n\r\nВ Сваричеві, Рожнятівського району з берегів виходить річка Чечва.\r\nТиповий Франківськ з посиланням на місцевих жителів повідомляє, що Бистриця-Солотвинська на ділянці в селі Жураки Богородчанського району вийшла з берегів. Існує загроза руйнування моста.\r\n\r\nВнаслідок сильних опадів у Яремчі, Косово, Коломиї підтоплює дороги і господарства.\r\nНагадаємо, ДСНС попередила про серйозне погіршення погодних умов по всій Україні.