Пьяный водитель Mercedes разгромил 7 автомобилей на стоянке в Киеве

В Киеве на проспекте Григоренко 1 мая произошло крупное ДТП с участием 8 автомобилей.

Об этом сообщил "Информатор".

Так, водитель Mercedes в состоянии алкогольного опьянения протаранил забор автостоянки, после чего разгромил семь припаркованных на месте машин.

Очевидцы сообщили, что авария произошла в полпервого ночи - Mercedes снес забор автостоянки и протаранил Volkswagen Passat, Toyota Corolla, Mitsubishi Lancer, Daewoo Lanos, Citroen, Toyota Highlander и еще один Volkswagen Passat.

"При двух свидетелях мужчине предложили пройти тест на наличие алкоголя в крови Drager. Но он всячески избегал прибора, а в итоге вовсе отказался проходить тест. Также водитель утверждал, что он не был за рулем автомобиля, а лицо ему разбили в клубе, который находится в другом конце Киева", - сказано в сообщении.

При этом мужчина вел себя вызывающе и всячески провоцировал полицейских. Несколько замечаний не повлияли на мужчину. Он продолжал толкать патрульных и хватать их за одежду. Чтобы утихомирить его, на него надели наручники.

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Как сообщали Українські Новини, на Пасху выявили почти втрое больше пьяных водителей, чем на Рождество.

Ранее в Киеве 12 апреля, на АЗС "ОККО" на Окружной дороге привязали к столбу пьяного виновника ДТП.

Тем временем, на Рождество Нацполиция выявила 159 пьяных водителей.