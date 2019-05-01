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01 травня 2019, середа, 12:51 52
Події 2019-05-01T16:45:02+03:00
Українські Новини
П'яний водій Mercedes розгромив 7 автомобілів на стоянці в Києві

П'яний водій Mercedes розгромив 7 автомобілів на стоянці в Києві

У Києві на проспекті Григоренка 1 травня сталася велика ДТП за участю 8 автомобілів.

Про це повідомив "Інформатор".

Так, водій Mercedes в стані алкогольного сп'яніння, протаранив паркан автостоянки, після чого розгромив сім припаркованих на місці машин.

Очевидці повідомили, що аварія сталася о пів на першу ночі - Mercedes зніс паркан автостоянки і протаранив Volkswagen Passat, Toyota Corolla, Mitsubishi Lancer, Daewoo Lanos, Opel, Toyota Highlander і ще один Volkswagen Passat.

"При двох свідках чоловікові запропонували пройти тест на наявність алкоголю в крові Drager. Але він усіляко уникав приладу, а в підсумку зовсім відмовився проходити тест. Також водій стверджував, що він не був за кермом автомобіля, а обличчя йому розбили в клубі, який знаходиться в іншому кінці Києва", - сказано в повідомленні.

При цьому чоловік вів себе зухвало і всіляко провокував поліцейських. Кілька зауважень не вплинули на чоловіка. Він продовжував штовхати патрульних і хапати їх за одяг. Щоб втихомирити його, на нього наділи наручники.

Як повідомляли Українські Новини, на Великдень виявили майже втричі більше п'яних водіїв, ніж на Різдво.

Раніше в Києві 12 квітня, на АЗС "ОККО" на Окружній дорозі прив'язали до стовпа п'яного винуватця ДТП.

Тим часом, на Різдво Нацполіція виявила 159 п'яних водіїв.

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