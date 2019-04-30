Короли солнца и ветра: политики и бизнесмены запускают солнечные и ветряные электростанции по высокому "зеленому тарифу"

Политики и близкие к ним бизнесмены запускает новые солнечные и ветровые электростанции - от олигарха Ахметова до семьи Авакова и финансового советника Петра Порошенко Макара Пасенюка - все они наращивают мощности, пока действует привлекательный "зеленый тариф". Об этом говорится в новом журналистском расследовании "Бигус Инфо".

Параллельно с ростом количества мощных солнечных и ветровых электростанций, сконцентрированных в руках политиков, Верховная Рада ограничивает действие тарифа для маленьких электростанций на придомовых участках обычных украинцев.

"Зеленый тариф это история как отличную тему легким движением руки превратить в доилку для бюджета (а точнее даже напрямую ваших карманов). Причем доители - знакомые всё лица. Смотрите на флаги. Все эти выдающиеся люди следующее десятилетие будут получать очень много денег, поскольку в этом году запустят очень много солнечных батарей (и не только). А государство электричество из этих солнечных батарей купит по Очень Высокому Тарифу. Одобренному Очень Народными Депутатами. Которые и сами владеют этими солнечными полями", - написал Денис Бигус.

Ранее Андрей Герус в комментарии СМИ отметил, что "Ахметов получает новые налоговые льготы, запускает свои гигантские электростанции по высочайшему в мире " зеленому "тарифу, а тарифы его угольных электростанции бьют новые рекорды".

Как сообщали Українські Новини, электроэнергия для населения может значительно подорожать уже летом. Причина - в отсутствии регуляции "зеленых тарифов", которые в Украине выше, чем в странах Европы, - считает экс-член НКРЭКУ, председатель Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг Андрей Герус. Об этом он заявил в коментарии телеканалу "Интер" и сообщил на своей странице в Facebook.