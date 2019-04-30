Бойко требует уголовного преследования министра Ревы, который назвал жителей ОРДЛО мразями

Министр Рева, назвавший в интервью Бибиси жителей ОРДЛО мразями, должен быть отстранен и привлечен к уголовной ответственности. Об этом заявил основатель "Оппозиционной платформы-За жизнь" Юрий Бойко на своей странице в Facebook.

Заявления министра соцполитики Андрея Ревы, который в интервью BBC World News назвал жителей неподконтрольной части Донбасса "мразями", выходят за все мыслимые и немыслимые рамки. Это не первое подобное заявление госчиновника. Циничное и наплевательское отношение к жителям Донбасса - это именно та политика, которую целенаправленно проводит нынешний режим, разжигая ненависть в украинском обществе.

Вместо шагов, направленных на достижение мира, поддержки людей, живущих по разные стороны линии разграничения, единства Украины,- и парламент, и правительство делают всё, чтобы еще больше расколоть украинских граждан.

Уже в ближайшие дни мы зарегистрируем в Верховной Раде постановление о недоверии этому Кабмину. Мы будем добиваться возбуждения уголовного дела в отношении министра соцполитики Андрея Ревы за публичное оскорбление украинских граждан и разжигание ненависти в украинском обществе. Эти антинародный Кабмин и парламент должны как можно скорее уйти на свалку истории.

Чем дольше при власти в стране будут оставаться радикальные националисты и ксенофобы, тем сложнее будет преодолеть конфликт и объединить страну. В эти последние месяцы они будут пытаться максимально раздуть пожар противостояния. Плодить антиконституционные законы, урезать права, оскорблять наших граждан. Проиграв выборы, они хотят любыми средствами добиться реванша, даже если ценой будет достоинство и жизни людей, будущее Украины. Нельзя позволить этому режиму окончательно разрушить страну и расколоть общество. Нам срочно нужна перезагрузка всей власти: и парламента, и правительства.

Я верю, что на парламентских выборах украинский народ даст справедливую оценку всем этим "представителям партий войны и ура-патриотам". И новая Верховная Рада объединит тех, кто будет работать на единство страны, на мир, на консолидацию общества ради сильной и процветающей Украины", - заявил Бойко.

Напомним, министр Рева назвал мразями жителей ОРДЛО. А зарплата Ревы за февраль в четыре раза превысила его оклад.