МИД Украины сообщил о ДТП под Орлом: пострадали 15 граждан Украины

ДТП с рейсовым автобусом под Орлом. Фото: ria57.ru

ДТП с рейсовым автобусом под Орлом. Фото: ria57.ru

В результате ДТП в Орловской области РФ между "КамАЗ" и пассажирским автобусом Yutong пострадало 15 граждан Украины, 12 из них уже могли оставить местную больницу. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на заместителя директора департамента консульской службы МИД Украины Василия Кирилича.

Кирилич отметил, что 1 пассажир в тяжелом состоянии находится в Крамской райбольнице, еще двое - в Орловской областной больнице, другим оказана медпомощь и разрешение покинуть больницу.

В консульской службе отметили, что остальные пассажиры размещены в гостиницах города Орел.

По словам Кирилича, в автобусе находилось 52 граждан Украины.

"Консул поддерживает постоянную связь с дежурными УМВД и МЧС. Родственников пострадавших проинформировали", - сообщил он.

Напомним, что в Польше автобус с украинцами попал в ДТП, погиб один человек.

Автобус с украинцами попал в ДТП в Польше, два человека погибли.