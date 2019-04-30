Тимошенко требует отставки и наказания министра Ревы, который назвал мразью жителей ОРДЛО

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко требует отставки министра социальной политики Андрея Ревы. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"На днях министр социальной политики Рева, в интервью ВВС, назвал жителей так называемых "ЛДНР" — "мерзотой", впоследствии неубедительно пытаясь делать вид, что журналисты его неправильно поняли. Есть такая разновидность провластного косноязычия и невежества, которая при определенных условиях превращается в угрозу государственным интересам. И это именно тот случай. Потому высказывания министра — это уже не личная глупость, а позиция официальной правительственной структуры. Структуры, которая по своим полномочиям призвана защищать граждан Украины и заботиться об их интересах", — отметила Тимошенко.

Политик подчеркнула, что нынешняя власть потеряла доверие украинцев, и это показали результаты президентских выборов. Это произошло, по мнению Тимошенко, и по причине такой политики "сознательного раскола украинского общества".

"И вместо того, чтобы сегодня молчать и каяться, они продолжают раскалывать страну, делить людей на сорта, вносить раздор и ненависть. Это уже не "оговорка", это преступление против Украинского государства, за которое надо наказывать", — акцентирует лидер "Батькивщины".

"Если мы хотим вернуть Донбасс и Крым, то должны в первую очередь думать о людях, которые там живут. Потому что Украина — это не просто территория на карте, как написано на рекламных бордах непосредственного руководителя министра Ревы, премьер-министра Гройсмана. Украина — это украинцы, с их проблемами, неурядицами, болью и мольбами о помощи. Я требую немедленной отставки министра Ревы с должности. Правительство должно официально извиниться перед всеми украинцами, а правоохранители — адекватно реагировать на подобные высказывания", — резюмировала Тимошенко.

Напомним, министр Рева назвал мразями жителей ОРДЛО. А зарплата Ревы за февраль в четыре раза превысила его оклад.