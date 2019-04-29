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29 квітня 2019, понеділок, 22:20 9
Події 2019-04-30T00:30:03+03:00
Українські Новини
У Полтавській області чоловік жбурнув у жінку гранату Ф-1

У Полтавській області чоловік жбурнув у жінку гранату Ф-1

Мешканка селища Опішня Полтавської області постраждала в результаті вибуху гранати, яку кинув чоловік.

Про це повідомила поліція Полтавської області.

Так, в результаті вибуху гранати Ф-1 жінка отримала осколкові поранення тулуба і ніг. У момент вибуху вона їхала вулицею на мопеді, а місцевий житель кинув гранату неподалік.

Медичну допомогу жінці надали без госпіталізації.

35-річного мешканця району, який підозрюється в скоєнні даного злочину, затримано. Відкрито кримінальну виробництво за ст. 15 ст. 115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України.

Як повідомляли Українські Новини, у Харкові в авто кинули гранату.

Раніше під Києвом в авто на швидкості 150 км/год вибухнула граната, водій загинув.

До цього у Харківській області чоловік напився з матір'ю, показав їй гранату і підірвав будинок.

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