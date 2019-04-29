У Полтавській області чоловік жбурнув у жінку гранату Ф-1

Мешканка селища Опішня Полтавської області постраждала в результаті вибуху гранати, яку кинув чоловік.\r\nПро це повідомила поліція Полтавської області.\r\nТак, в результаті вибуху гранати Ф-1 жінка отримала осколкові поранення тулуба і ніг. У момент вибуху вона їхала вулицею на мопеді, а місцевий житель кинув гранату неподалік.\r\nМедичну допомогу жінці надали без госпіталізації.\r\n35-річного мешканця району, який підозрюється в скоєнні даного злочину, затримано. Відкрито кримінальну виробництво за ст. 15 ст. 115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у Харкові в авто кинули гранату.\r\nРаніше під Києвом в авто на швидкості 150 км\/год вибухнула граната, водій загинув.\r\nДо цього у Харківській області чоловік напився з матір'ю, показав їй гранату і підірвав будинок.