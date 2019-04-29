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29 апреля 2019, понедельник, 14:44 167
Экономика 2019-04-29T14:45:01+03:00
Українські Новини
Россия разрешила транзит санкционных украинских товаров в Азию

Россия разрешила транзит санкционных украинских товаров в Азию

Санкции. Фото: glavpost.ua
Санкции. Фото: glavpost.ua

Правительство РФ прорабатывает поправки в законодательство, касающееся транзита подсанкционных украинских товаров через Россию на территорию других стран.

Об этом рассказал журналистам первый заместитель руководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько, передает ТАСС.

"По итогам рассмотрения обращений казахстанской и киргизской сторон разрешены транзитные перевозки из Украины приоритетного для партнеров перечня промышленных товаров", - сказал он.

"Указ действует до 1 июля 2019 года. В правительстве РФ прорабатывается вопрос внесения изменений в другие действующие законодательные нормы, касающиеся ввоза в Россию и транзита грузов с территории Украины в Казахстан и Киргизию при соблюдении правил навигационного пломбирования и учета", - добавил Приходько.

Как сообщали Українськi Новини, 25 декабря 2018 года правительство Российской Федерации опубликовало расширенный список украинских физических и юридических лиц, против которых были введены санкции.

Ранее Россия ввела санкции против 322 физических и 68 юридических лиц Украины.

При этом компаний Порошенко нет в санкционном списке РФ

Также Россия запретила экспортировать нефть в Украину.

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