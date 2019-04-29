Россия разрешила транзит санкционных украинских товаров в Азию

Правительство РФ прорабатывает поправки в законодательство, касающееся транзита подсанкционных украинских товаров через Россию на территорию других стран.

Об этом рассказал журналистам первый заместитель руководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько, передает ТАСС.

"По итогам рассмотрения обращений казахстанской и киргизской сторон разрешены транзитные перевозки из Украины приоритетного для партнеров перечня промышленных товаров", - сказал он.

"Указ действует до 1 июля 2019 года. В правительстве РФ прорабатывается вопрос внесения изменений в другие действующие законодательные нормы, касающиеся ввоза в Россию и транзита грузов с территории Украины в Казахстан и Киргизию при соблюдении правил навигационного пломбирования и учета", - добавил Приходько.

Как сообщали Українськi Новини, 25 декабря 2018 года правительство Российской Федерации опубликовало расширенный список украинских физических и юридических лиц, против которых были введены санкции.

Ранее Россия ввела санкции против 322 физических и 68 юридических лиц Украины.

При этом компаний Порошенко нет в санкционном списке РФ.

Также Россия запретила экспортировать нефть в Украину.