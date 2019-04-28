подписаться на рассылку
26.35 26.75
29.3 29.85
˟
28 апреля 2019, воскресенье, 18:01 179
Политика 2019-04-28T18:06:44+03:00
Українські Новини
Биометрические паспорта перестали выдавать по техническим причинам

Биометрические паспорта перестали выдавать по техническим причинам

Биометрический паспорт. Фото: censor.net.ua
Биометрический паспорт. Фото: censor.net.ua

Все центры "Паспортный сервис", которые оформляют и выдают биометрические документы, приостановили работу по техническим причинам до 2 мая.

Об этом сообщили в госпредприятии "Документ".

Так, оформление и выдача заграничных паспортов, ID-карт, видов на жительство и постоянное проживание приостановлено с 17:00 27 апреля.

Сообщается, что техобслуживание продлится до 8 утра 2 мая.

"В этот период будут проведены регламентные работы по техническому обслуживанию серверного и телекоммуникационного оборудования миграционной службы", - сказано в сообщении.

При этом оформление справок о несудимости и страхование продлятся в штатном режиме.

Как сообщали Українські Новини, стоимость оформления биометрических документов в Украине изменится.

При этом биометрический загранпаспорт и ID-карту теперь можно оформить онлайн.

Ранее документ-сервис "Готово!" прекратил оформление ID-карточек, загранпаспортов и справок о несудимости.

Больше новостей о: Биометрический паспорт приостановка Паспортный сервис

Архив
Новости
Вадим Новинский сообщил о том, что Благодатный огонь был доставлен на неконтролируемый Донбасс 18:56
Епифаний и Онуфрий поздравили украинцев с Пасхой 18:48 Дополнено
Во Львове неизвестный сообщил о минировании храмов в центре города 18:34
Церковь в Харькове "заминировал" на Пасхальном богослужении 16-летний местный житель 18:32
Биометрические паспорта перестали выдавать по техническим причинам 18:01
больше новостей
Команда Зеленского поддержала петицию о запрете выезда за границу Порошенко 08:15
Погода существенно осложнится и резко похолодает: синоптик дала прогноз до конца месяца 06:00
Закон о языке вызвал бурю эмоций в соцсетях – Карикатура 19:43 Карикатура
Сегодня Великая суббота: традиции в пасхальную ночь и народные поверья 06:20
Акция памяти в Припяти. Фото: fаcebook.com / Паша Флореску
Фото дня: ночью Припять снова "ожила" 19:47
больше новостей
Команда Зеленского поддержала петицию о запрете выезда за границу Порошенко 08:15
Владимир Зеленский. Скриншот: Владимир Зеленский/Facebook
Никаких "решал" от Зеленского в Украине нет и быть не может: новое видеообращение победителя выборов 13:57
Акция памяти в Припяти. Фото: fаcebook.com / Паша Флореску
Фото дня: ночью Припять снова "ожила" 19:47
Гройсман провел неформальную встречу с Зеленским 20:52
Путин хочет выдавать паспорта РФ всем украинцам по упрощенной процедуре, - росСМИ 12:13
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok