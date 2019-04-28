Биометрические паспорта перестали выдавать по техническим причинам

Все центры "Паспортный сервис", которые оформляют и выдают биометрические документы, приостановили работу по техническим причинам до 2 мая.

Об этом сообщили в госпредприятии "Документ".

Так, оформление и выдача заграничных паспортов, ID-карт, видов на жительство и постоянное проживание приостановлено с 17:00 27 апреля.

Сообщается, что техобслуживание продлится до 8 утра 2 мая.

"В этот период будут проведены регламентные работы по техническому обслуживанию серверного и телекоммуникационного оборудования миграционной службы", - сказано в сообщении.

При этом оформление справок о несудимости и страхование продлятся в штатном режиме.

Как сообщали Українські Новини, стоимость оформления биометрических документов в Украине изменится.

При этом биометрический загранпаспорт и ID-карту теперь можно оформить онлайн.

Ранее документ-сервис "Готово!" прекратил оформление ID-карточек, загранпаспортов и справок о несудимости.