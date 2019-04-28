Биометрические паспорта перестали выдавать по техническим причинам

Все центры "Паспортный сервис", которые оформляют и выдают биометрические документы, приостановили работу по техническим причинам до 2 мая.\r\nОб этом сообщили в госпредприятии "Документ".\r\nТак, оформление и выдача заграничных паспортов, ID-карт, видов на жительство и постоянное проживание приостановлено с 17:00 27 апреля.\r\nСообщается, что техобслуживание продлится до 8 утра 2 мая.\r\n"В этот период будут проведены регламентные работы по техническому обслуживанию серверного и телекоммуникационного оборудования миграционной службы", - сказано в сообщении.\r\nПри этом оформление справок о несудимости и страхование продлятся в штатном режиме.\r\nКак сообщали Українські Новини, стоимость оформления биометрических документов в Украине изменится.\r\nПри этом биометрический загранпаспорт и ID-карту теперь можно оформить онлайн.\r\nРанее документ-сервис "Готово!" прекратил оформление ID-карточек, загранпаспортов и справок о несудимости.