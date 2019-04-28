Біометричні паспорти перестали видавати з технічних причин

Всі центри "Паспортний сервіс", які оформляють та видають біометричні документи, які припинили роботу з технічних причин до 2 травня.

Про це повідомили у держпідприємстві Документ.

Так, оформлення і видача закордонних паспортів, ID-карт, видів на проживання і постійне проживання призупинено з 17:00 27 квітня.

Повідомляється, що техобслуговування триватиме до 8 ранку 2 травня.

"У цей період будуть проведені регламентні роботи з технічного обслуговування серверного та телекомунікаційного обладнання міграційної служби", - сказано в повідомленні.

При цьому оформлення довідок про несудимість та страхування триватимуть в штатному режимі.

Як повідомляли Українські Новини, вартість оформлення біометричних документів в Україні зміниться.

При цьому біометричний закордонний паспорт і ID-карту тепер можна оформити онлайн.

Раніше документ-сервіс "Готово!" припинив оформлення ID-карток, закордонних паспортів і довідок про несудимість.