Біометричні паспорти перестали видавати з технічних причин

Всі центри "Паспортний сервіс", які оформляють та видають біометричні документи, які припинили роботу з технічних причин до 2 травня.\r\nПро це повідомили у держпідприємстві Документ.\r\nТак, оформлення і видача закордонних паспортів, ID-карт, видів на проживання і постійне проживання призупинено з 17:00 27 квітня.\r\nПовідомляється, що техобслуговування триватиме до 8 ранку 2 травня.\r\n"У цей період будуть проведені регламентні роботи з технічного обслуговування серверного та телекомунікаційного обладнання міграційної служби", - сказано в повідомленні.\r\nПри цьому оформлення довідок про несудимість та страхування триватимуть в штатному режимі.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, вартість оформлення біометричних документів в Україні зміниться.\r\nПри цьому біометричний закордонний паспорт і ID-карту тепер можна оформити онлайн.\r\nРаніше документ-сервіс "Готово!" припинив оформлення ID-карток, закордонних паспортів і довідок про несудимість.