За убытки "Укртелефильму" в почти 69 млн гривен НАБУ открыло уголовные дела на ряд лиц

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) завершили расследование фактов нанесения 68,72 млн грн убытков ГП "Украинская студия телевизионных фильмов "Укртелефильм".

Об этом говорится в сообщении НАБУ, передают Українські Новини.

Так, 26 апреля 2019 трем подозреваемым - экс-генеральному директору, его пособнику-организатору схем, директору коммерческой компании и их защитникам открыли материалы уголовного производства для ознакомления.

По версии следствия, бывший руководитель "Укртелефильма" в сговоре с частными лицами отстранил в пользу частной компании имущественные права на 67 объектов недвижимости (квартиры, нежилые помещения, паркоместа) в Киеве. Действия совершены с многочисленными нарушениями процедуры отчуждения государственного имущества, в частности, без согласования их с органом управления - Государственным комитетом телевидения и радиовещания Украины. В результате, государству в лице "Укртелефильма" нанесен ущерб на сумму 68,72 млн грн.

Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляли с февраля 2018 года.

Как сообщали Українські Новини, возможную растрату "Кинокварталом" Зеленского средств Госкино начало расследовать НАБУ.

Ранее ​Порошенко одобрил присоединение "Укртелефильма" к общественной телерадиокомпании.