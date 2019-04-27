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27 апреля 2019, суббота, 22:46 728
Силовые структуры 2019-04-28T00:15:01+03:00
Українські Новини
За убытки "Укртелефильму" в почти 69 млн гривен НАБУ открыло уголовные дела на ряд лиц

За убытки "Укртелефильму" в почти 69 млн гривен НАБУ открыло уголовные дела на ряд лиц

"Укртелефильм". Фото: "ГолосUA"

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) завершили расследование фактов нанесения 68,72 млн грн убытков ГП "Украинская студия телевизионных фильмов "Укртелефильм".

Об этом говорится в сообщении НАБУ, передают Українські Новини.

Так, 26 апреля 2019 трем подозреваемым - экс-генеральному директору, его пособнику-организатору схем, директору коммерческой компании и их защитникам открыли материалы уголовного производства для ознакомления.

По версии следствия, бывший руководитель "Укртелефильма" в сговоре с частными лицами отстранил в пользу частной компании имущественные права на 67 объектов недвижимости (квартиры, нежилые помещения, паркоместа) в Киеве. Действия совершены с многочисленными нарушениями процедуры отчуждения государственного имущества, в частности, без согласования их с органом управления - Государственным комитетом телевидения и радиовещания Украины. В результате, государству в лице "Укртелефильма" нанесен ущерб на сумму 68,72 млн грн.

Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляли с февраля 2018 года.

Как сообщали Українські Новини, возможную растрату "Кинокварталом" Зеленского средств Госкино начало расследовать НАБУ.

Ранее ​Порошенко одобрил присоединение "Укртелефильма" к общественной телерадиокомпании.

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