Путін пригрозив, що Україна залишиться без газу, якщо Росія припинить транзит

Газопостачання України повністю залежить від транзиту російського газу. Про це заявив президент Росії Володимир Путін на прес-конференції в Пекіні, передає "Інтерфакс".

Відповідаючи на запитання про перспективи переговорів з обраним президентом України Володимиром Зеленським, Путін згадав у числі питань, які стоять на порядку денному двох країн і питання економічного характеру, пов'язані з транзитним договором "Газпрому" і "Нафтогазу" (договір закінчується в 2019 році).

"А якщо транзиту не буде? Ви розумієте, що тоді не буде реверсу. Адже реверс, він же віртуальний. Наш газ, який йде в Західну Європу, - газова труба з радянських часів, як влаштована? Від транзитної газової труби йдуть відгалуження на всю Україну. Це абсолютно відомі для професіоналів речі, публіка тільки може це не розуміє", - нагадав Путін.

"Але це нісенітниця, це марення, це обман. Ніякого реверсу реального немає! Це ж неможливо, вранці пускати газ по трубі з транзитом в Європу, а ночами перевертати у реверсний режим. Це технологічно неможливо просто. Йде газ в Європу, відгалуження від транзитних газових труб йде на всю територію України. Газ береться в звичайному режимі. Потім по паперів пишеться, що це реверс", - сказав він.

"Це дуже серйозне питання! Вони клеять дурня. Займаються якимись політичними чварами замість того щоб подумати про пересічного громадянина України, який живе поточними турботами і змушений платити непомірну ціну за всі ці політичні фокуси", - зазначив Путін. Він також заявив, що Україна отримує газ "в два рази дорожче, ніж могла б отримувати за прямим поставкам з Росії.

Нагадаємо, Путін пообіцяв не припиняти транзит газу через Україну після запуску "Північного потоку-2".

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