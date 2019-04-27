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27 квітня 2019, субота, 16:04 81
Політика 2019-04-28T12:30:06+03:00
Українські Новини
Путін пригрозив, що Україна залишиться без газу, якщо Росія припинить транзит

Путін пригрозив, що Україна залишиться без газу, якщо Росія припинить транзит

Газопостачання України повністю залежить від транзиту російського газу. Про це заявив президент Росії Володимир Путін на прес-конференції в Пекіні, передає "Інтерфакс".

Відповідаючи на запитання про перспективи переговорів з обраним президентом України Володимиром Зеленським, Путін згадав у числі питань, які стоять на порядку денному двох країн і питання економічного характеру, пов'язані з транзитним договором "Газпрому" і "Нафтогазу" (договір закінчується в 2019 році).

"А якщо транзиту не буде? Ви розумієте, що тоді не буде реверсу. Адже реверс, він же віртуальний. Наш газ, який йде в Західну Європу, - газова труба з радянських часів, як влаштована? Від транзитної газової труби йдуть відгалуження на всю Україну. Це абсолютно відомі для професіоналів речі, публіка тільки може це не розуміє", - нагадав Путін.

"Але це нісенітниця, це марення, це обман. Ніякого реверсу реального немає! Це ж неможливо, вранці пускати газ по трубі з транзитом в Європу, а ночами перевертати у реверсний режим. Це технологічно неможливо просто. Йде газ в Європу, відгалуження від транзитних газових труб йде на всю територію України. Газ береться в звичайному режимі. Потім по паперів пишеться, що це реверс", - сказав він.

"Це дуже серйозне питання! Вони клеять дурня. Займаються якимись політичними чварами замість того щоб подумати про пересічного громадянина України, який живе поточними турботами і змушений платити непомірну ціну за всі ці політичні фокуси", - зазначив Путін. Він також заявив, що Україна отримує газ "в два рази дорожче, ніж могла б отримувати за прямим поставкам з Росії.

Нагадаємо, Путін пообіцяв не припиняти транзит газу через Україну після запуску "Північного потоку-2".

Порошенко впевнений, що "Північний потік-2" розвалить Європу.

Трамп радив Меркель відмовитися від підтримки "Північного потоку-2".

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