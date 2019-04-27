В Москве задержали экс-регионала и крупного украинского бизнесмена, - росСМИ

В Москве следователями Следственного комитета России (СКР) задержан известный украинский бизнесмен Павел Климец. Он обвиняется в даче взятки в особо крупном размере, сообщает российское издание "Коммерсант".\r\nКому и за что предприниматель пытался передать деньги, пока неизвестно. Однако, по данным издания, сам визит в Москву политика и миллионера связан с его попыткой обсудить судьбу принадлежащих ему активов в Донбассе, контроль за которыми был им фактически утерян после начала войны в 2014 году.\r\n51-летний Павел Климец был задержан в Москве по подозрению в даче взятки в особо крупном размере. Следователи СУ СКР по Центральному округу Москвы возбудили уголовное дело в отношении бизнесмена и политика, а 12 апреля судья Марина Сырова, известная вынесением приговора по скандальному делу Pussy Riot, отправила Климца в СИЗО. Адвокаты бизнесмена обжаловали это решение в апелляционной инстанции Московского городского суда, которая отменила арестное постановление из-за нарушений УПК, направив дело на новое рассмотрение. При этом сам Климец был оставлен под стражей. Новое разбирательство пока не назначено. \r\nВ группе компаний OLYMP, которую возглавляет Климец, неофициально подтвердили его арест в Москве. По некоторым данным, визит мог быть связан с обсуждением судьбы около 40% активов бизнесмена в так называемых "ДНР" и "ЛНР", контроль над которыми он утратил после начала боевых действий на юго-востоке Украины.\r\n"В последнее время Павлу Анатольевичу неоднократно приходили предложения о том, чтобы переписать либо по очень низкой цене продать часть этого своего бизнеса",- сказал собеседник издания.\r\nПавел Климец ранее входил в топ-100 богатейших предпринимателей Украины, однако, по оценке ИК Dragon Capital, по итогам прошлого года его состояние составило всего $99 млн. Одним из основных его активов является группа компаний OLYMP. Кроме того, ему же принадлежит строительная компания "Атлант" (ввела в эксплуатацию 2 млн кв. м жилья), Малиновский стекольный завод мощностью 87,6 тыc. тонн изделий в год, ликеро-водочный завод Prime мощностью 621 млн бутылок в год, завод переработки зерна "Бикорм", Малиновский кабельный завод, крупнейший в Запорожье торговый центр и т. д. Климец является уроженцем Донецка, где он получил высшее образование, работал в "Донецкшахтопроходке", а потом начал заниматься бизнесом. В Киев он перебрался лишь в 2006 году, когда был избран депутатом Верховной рады, где занимался вопросами регулирования рынка алкоголя и табака. Структуры Климца еще совсем недавно считались одними из крупнейших производителей спиртного и, в частности, водки в Украине, но его самого не раз обвиняли в выпуске поддельного алкоголя.\r\nКак сообщали Українські Новини, мужчину задержали на взятке в полмиллиона долларов для якобы Луценко и Матиоса. Также задержали экс-председателя правления столичного банка за растрату.\r\nТем временем за 2018 декларации подали более двух тысяч миллионеров.