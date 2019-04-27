В Москве задержали экс-регионала и крупного украинского бизнесмена, - росСМИ

В Москве следователями Следственного комитета России (СКР) задержан известный украинский бизнесмен Павел Климец. Он обвиняется в даче взятки в особо крупном размере, сообщает российское издание "Коммерсант".

Кому и за что предприниматель пытался передать деньги, пока неизвестно. Однако, по данным издания, сам визит в Москву политика и миллионера связан с его попыткой обсудить судьбу принадлежащих ему активов в Донбассе, контроль за которыми был им фактически утерян после начала войны в 2014 году.

51-летний Павел Климец был задержан в Москве по подозрению в даче взятки в особо крупном размере. Следователи СУ СКР по Центральному округу Москвы возбудили уголовное дело в отношении бизнесмена и политика, а 12 апреля судья Марина Сырова, известная вынесением приговора по скандальному делу Pussy Riot, отправила Климца в СИЗО. Адвокаты бизнесмена обжаловали это решение в апелляционной инстанции Московского городского суда, которая отменила арестное постановление из-за нарушений УПК, направив дело на новое рассмотрение. При этом сам Климец был оставлен под стражей. Новое разбирательство пока не назначено.

В группе компаний OLYMP, которую возглавляет Климец, неофициально подтвердили его арест в Москве. По некоторым данным, визит мог быть связан с обсуждением судьбы около 40% активов бизнесмена в так называемых "ДНР" и "ЛНР", контроль над которыми он утратил после начала боевых действий на юго-востоке Украины.

"В последнее время Павлу Анатольевичу неоднократно приходили предложения о том, чтобы переписать либо по очень низкой цене продать часть этого своего бизнеса",- сказал собеседник издания.

Павел Климец ранее входил в топ-100 богатейших предпринимателей Украины, однако, по оценке ИК Dragon Capital, по итогам прошлого года его состояние составило всего $99 млн. Одним из основных его активов является группа компаний OLYMP. Кроме того, ему же принадлежит строительная компания "Атлант" (ввела в эксплуатацию 2 млн кв. м жилья), Малиновский стекольный завод мощностью 87,6 тыc. тонн изделий в год, ликеро-водочный завод Prime мощностью 621 млн бутылок в год, завод переработки зерна "Бикорм", Малиновский кабельный завод, крупнейший в Запорожье торговый центр и т. д. Климец является уроженцем Донецка, где он получил высшее образование, работал в "Донецкшахтопроходке", а потом начал заниматься бизнесом. В Киев он перебрался лишь в 2006 году, когда был избран депутатом Верховной рады, где занимался вопросами регулирования рынка алкоголя и табака. Структуры Климца еще совсем недавно считались одними из крупнейших производителей спиртного и, в частности, водки в Украине, но его самого не раз обвиняли в выпуске поддельного алкоголя.

Как сообщали Українські Новини, мужчину задержали на взятке в полмиллиона долларов для якобы Луценко и Матиоса. Также задержали экс-председателя правления столичного банка за растрату.

Тем временем за 2018 декларации подали более двух тысяч миллионеров.