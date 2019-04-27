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27 апреля 2019, суббота, 09:54 316
Политика 2019-04-27T10:07:37+03:00
Українські Новини
Надеемся, что новый Президент осознает пагубность действий прошлой власти, - митрополит УПЦ Антоний

Надеемся, что новый Президент осознает пагубность действий прошлой власти, - митрополит УПЦ Антоний

Митрополит Антоний (Панакич). Фото: Центр информации УПЦ/Facebook
Митрополит Антоний (Панакич). Фото: Центр информации УПЦ/Facebook

В Украинской Православной Церкви ожидают, что новый Президент Украины и его команда "осознают пагубность действий, которые совершала предыдущая власть, ущемляя права верующих УПЦ".

Об этом сообщает центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на слова главы официальной делегации по доставке Благодатного огня, управляющего делами УПЦ митрополита Антония (Паканича) на брифинге с журналистами после встречи с Предстоятелем Иерусалимской Православной Церкви Патриархом Феофилом в Иерусалиме.

"У нас есть надежда. Надежда на то, что мы, наконец, начнем жить по закону", - сказал владыка Антоний, отвечая на вопрос журналистов о том, что в УПЦ думают о новом Президенте Украины.

При этом он отметил, что "УПЦ не требует каких-то привилегий к себе".

"Мы живем в государстве, которое задекларировало свой демократический путь, и это все определено в Конституции. И церковь отделена от государства", - напомнил иерарх.

Митрополит Антоний при этом подчеркнул, что церковь и государство имеют общую цель, и это – забота о человеке.

"Мы должны научиться жить так, чтобы сосуществовать, и имеющимися у нас силами помогать людям – у нас задачи общие. Церковь занимается духовным воспитанием человека, а государство должно создать все условия, чтобы человек жил нормально, благополучно. И, если мы объединим свои усилия – путь будет намного короче к тем преобразованиям, в которых так нуждается наше общество", - сказал владыка Антоний.

По словам митрополита, предыдущая власть создала "тупиковость" своими антицерковными действиями, и "это необходимо осознать новому Президенту и его команде".

"Мы надеемся на то, что новый Президент, и новая команда, которая придет, осознают пагубность тех действий, которые совершила предыдущая власть. Об этой пагубности Блаженнейший Митрополит Онуфрий открыто сказал на встрече Всеукраинского Совета Церквей и Президента Порошенко еще накануне первого тура выборов. Он сказал, что необходимо признать тупиковость такого подхода и сделать выводы", - напомнил владыка.

По словам митрополита Антония, от антицерковной политики украинских властей более всего пострадали простые люди.

"То разделение, которое сейчас существует в нашем обществе - в социальном, политическом пластах - пытаются внедрить и в религиозную сферу. Мы ведь видим, на самом деле, что происходит в селах – люди разделились внутри семей. И разделились, не просто дискутируя за столом о каких-то философских идеях... Соседи избивают друг друга", - сказал он.

Владыка посоветовал представителям власти вспомнить историю, поскольку "самые страшные войны – это войны на религиозной почве". Он также подчеркнул, что в демократическом обществе не могут ущемляться права верующих.

"Когда храмы захватываются, когда наших людей принуждают молиться в подвалах, в каких-то неприспособленных помещениях – это что, путь демократической страны? Мы должны научиться воплощать в жизнь то, что мы декларируем. Мы должны научиться, принимая, надеюсь, хорошие законы, еще их и исполнять. И никоим образом не принимать те законы, которые могут только разделить наше общество", - сказал митрополит Антоний.

Как сообщали Українські Новини, митрополит Антоний заявил, что новый президент должен положить конец дискриминации УПЦ. Также суд остановил процесс принудительного переименования УПЦ.

Ранее община кафедерального собора Сум отказалась переходить из УПЦ в ПЦУ.

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