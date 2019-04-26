Кабмин назначил и.о. гендиректора ЧАЭС Калашника

Кабинет Министров назначил исполняющим обязанности генерального директора Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС, Киевская область) Сергея Калашника.

Данное распоряжение Кабмина №274-р от 24 апреля "О согласовании назначения Калашника С. В. исполняющим обязанности генерального директора государственного специализированного предприятия "Чернобыльская АЭС" было опубликовано в официальном издании центральных органов исполнительной власти "Урядовий кур'єр", передают Українські Новини.

"Согласиться с предложением Министерства экологии и природных ресурсов по поводу назначения и. о. гендиректора ЧАЭС Сергея Калашника", - говорится в распоряжении.

Ранее гендиректором ЧАЭС был Игорь Грамоткин, он подал в отставку по собственному желанию в июле 2018 года в связи с конфликтом с руководством Минэкологии.

Как сообщали Українські Новини, 6 апреля 1986 года произошел взрыв на 4-м энергоблоке ЧАЭС, ставший причиной самой масштабной техногенной катастрофы в мировой истории.

Для изоляции разрушенного энергоблока в течение 1986 года над ним был построен бетонный саркофаг, известный как объект "Укрытие".

В 2016 году было завершено надвижение на старый саркофаг нового конфайнмента, срок эксплуатации которого составляет 100 лет.

Приемочные испытания конфайнмента над энергоблоком №4 ЧАЭС завершены.

В сети впервые показали новый конфайнмент над 4-м энергоблоком ЧАЭС изнутри.

В годовщину Чернобыльской трагедии завершили испытания защитного сооружения над энергоблоком АЭС.