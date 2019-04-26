Кабмин назначил и.о. гендиректора ЧАЭС Калашника

Кабинет Министров назначил исполняющим обязанности генерального директора Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС, Киевская область) Сергея Калашника.\r\nДанное распоряжение Кабмина №274-р от 24 апреля "О согласовании назначения Калашника С. В. исполняющим обязанности генерального директора государственного специализированного предприятия "Чернобыльская АЭС" было опубликовано в официальном издании центральных органов исполнительной власти "Урядовий кур'єр", передают Українські Новини.\r\n"Согласиться с предложением Министерства экологии и природных ресурсов по поводу назначения и. о. гендиректора ЧАЭС Сергея Калашника", - говорится в распоряжении.\r\nРанее гендиректором ЧАЭС был Игорь Грамоткин, он подал в отставку по собственному желанию в июле 2018 года в связи с конфликтом с руководством Минэкологии.\r\nКак сообщали Українські Новини, 6 апреля 1986 года произошел взрыв на 4-м энергоблоке ЧАЭС, ставший причиной самой масштабной техногенной катастрофы в мировой истории.\r\nДля изоляции разрушенного энергоблока в течение 1986 года над ним был построен бетонный саркофаг, известный как объект "Укрытие".\r\nВ 2016 году было завершено надвижение на старый саркофаг нового конфайнмента, срок эксплуатации которого составляет 100 лет.\r\nПриемочные испытания конфайнмента над энергоблоком №4 ЧАЭС завершены.\r\nВ сети впервые показали новый конфайнмент над 4-м энергоблоком ЧАЭС изнутри.\r\nВ годовщину Чернобыльской трагедии завершили испытания защитного сооружения над энергоблоком АЭС.