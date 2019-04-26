Група депутатів пропонує Раді ліквідувати "Укроборонпром"

Заступник голови фракції "Народний фронт" у Верховній Раді, голова комітету з питань національної безпеки і оборони Сергій Пашинский і ще 6 депутатів пропонують парламенту ліквідувати державний концерн "Укроборонпром".

Про це йдеться в законопроекті №10248, зареєстрованому в Раді 24 квітня, передають Українські Новини.

Авторами ініціативи є депутати від "Народного Фронту" Сергій Пашинський, Тетяна Чорновол, Вадим Кривенко, Андрій Левус, Андрій Тетерук, Юрій Береза і депутат від "Блоку Петра Порошенка" Іван Винник.

Цей законопроект у разі його прийняття передбачає ліквідацію Кабінетом Міністрів державного концерну "Укроборонпром" і створення замість нього органу виконавчої влади.

"Законом України "Про особливості управління об'єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі" визначено, що одним зі суб'єктів управління об'єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі є "Укроборонпром". Проте нині спостерігається неефективне управління державними підприємствами, що входять до складу концерну, що знаходить своє відображення в зношеності, застаріванні основних фондів, що спричиняє неможливість задоволення потреб Збройних Сил України та інших військових формувань у продукції оборонного призначення, втрату інвестиційної привабливості підприємств, зловживання з боку посадовців державних підприємств, що полягає в укладенні договорів і перерахування бюджетних коштів суб'єктам господарювання, які мають ознаки фіктивності тощо", - зазначено в пояснювальній записці.

Крім того, метою законопректу є вдосконалення механізму управління об'єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі та підвищення ефективності використання бюджетних коштів у результаті забезпечення прозорості й відкритості проведення процедур закупівель для потреб оборони.

25 лютого видання Bigus.info опублікувало розслідування, згідно з яким син заступник голови РНБО Олега Гладковського Ігор разом з друзями в 2015 році організував постачання контрабандних російських деталей для військової техніки.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів передбачив перевірку керівництва державного концерну "Укроборонпром" та інших державних підприємств на поліграфі після відповідного доручення Президента Петро Порошенко.

Раніше Порошенко заявив, що про схеми в "Укроборонпромі" не знав.

Після чого Порошенко заявив про запуск міжнародного аудиту державного концерну "Укроборонпром".