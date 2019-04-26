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26 апреля 2019, пятница, 17:36 34 Документ
Политика 2019-04-26T17:41:15+03:00
Українські Новини
ГПУ открыла дело на Филатова за вмешательство в процесс отбора судей Антикоррупционного и Верховного судов

ГПУ открыла дело на Филатова за вмешательство в процесс отбора судей Антикоррупционного и Верховного судов

Алексей Филатов. Фото: reforms.in.ua
Алексей Филатов. Фото: reforms.in.ua

Генеральная прокуратура открыла уголовное производство по факту вмешательства замглавы Администрации президента Алексея Филатова в процесс отбора судей в Веховный и Высший антикоррупционный суды.

Об этом говорится в копии выдержки из Единого реестра досудебных расследований, текстом которой располагают Українські Новини.

Дело открыто по обращению общественной организации "Стоп коррупции".

Уголовное производство начато по части 1 статьи 376 (вмешательство в деятельность судебного органа) Уголовного кодекса.

По данным самой организации, отдельные члены Высшей квалификационной комиссии судей и Филатов вмешивались в процесс формирования Верховного суда, в следствие чего должности судей в этом суде могут занять лица, у которых существует конфликт интересов, а также судьи, к которым у общественности есть вопросы касательно их добропорядочности.

Речь идет о таких лицах как Николай Гусак, Валентина Сердюк, Светала Вус, Игорь Гулейков, Ирина Колос, Алексей Случ и другие.

Активисты "Стоп коррупции" считают, что данное уголовное дело может повлечь другие дела, в частности расследование  фактов вмешательства членов Высшей квалифкомиссии судей и Высшего совета правосудия в процесс отбора судей Верховного суда и судей в Высший антикоррупционный суд.

Как сообщали Українськi Новини, в ГПУ опровергли наличие подозрений против Ложкина, Филатова и Гонтаревой по делу Курченко.

Порошенко решил уволить Алексея Филатова с должности заместителя главы Администрации Президента.

ГПУ подозревает топ-чиновников из окружения Порошенко в отмывании $406 млн под видом продажи UMH.

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