Бывшие собственники пытаются любыми способами вмешаться в работу ТЦ, который им больше не принадлежит, - Веселов

Бывшие собственники пытаются любыми способами вмешаться в работу ТЦ, который им больше не принадлежит, - Весел

Директор мариупольского Торгового центра "Обжора" Сергей Веселов заявляет, что бывшие собственники пытаются любыми способами вмешаться в работу ТЦ, который им больше не принадлежит.

Об этом он сказал в интервью Українським Новинам.

"В Мариуполе мы столкнулись с беспрецедентными фактами нарушения законов Украины. Ведение и развитие бизнеса в таких условиях говорит только о правовом беспределе, потому что нас, как законных собственников, фактически пытаются выселить из принадлежащего нам здания", - сообщил он.

По его словам, ранее у торгового центра "Обжора" существовал собственник, компания "Восход", имевшая отношение к Вячеславу Соболеву, однако с 13 марта ТЦ "Обжора" приобрела компания "РЕНТСЕЛ".

"С 13 марта 2019 года ТЦ "Обжора" приобретен компанией "РЕНТСЕЛ". По договору купли-продажи, компания является единоличным и законным собственником торгового центра. Подчеркиваю, никакие другие компании, отдельные персоналии, предприниматели и подконтрольные им структуры не имеют никаких юридических оснований называть себя собственниками торгового центра", - добавил директор.

После этого, по словам Веселова, компания столкнулась с фактами вмешательства предыдущего собственника.

"Первое, с чем столкнулась компания "РЕНТСЕЛ" - это факты вмешательства предыдущего собственника в хозяйственную деятельность. Речь идет о том, что бывший владелец продолжает взымать арендную плату с предпринимателей, у которых есть магазины в торговом центре. Данные факты подтверждают и сами предприниматели и мы об этом достоверно информированы", - отметил он.

В частности, он сообщил, что неизвестные отключили ТЦ от электричества, что заблокировало работу ряда магазинов.

"По сути, это попытка и в дальнейшем зарабатывать на торговом центре, который сейчас официально принадлежит нам... мы уже официально обратились в полицию, с требованием начать расследование по статье 356 "самоуправство", поскольку неизвестные лица блокируют возможность восстановить энергоснабжение. Полиция зарегистрировала уголовное производство. Кроме того, необходимо дать правовую оценку действиям кампаний, которые незаконно получали арендную плату на нашем объекте и на основании каких документов составлялись договора с энергетиками и водоканалом. При этом отключение электричества – это попытка давления на законного собственника и попросту вредительство, поскольку в торговом центре находятся скоропортящиеся товары", - подчеркнул Веселов.

Директор добавил, что главной задачей компании-владельца ТЦ на данный момент является оперативное решение вопроса с энергоснабжением и восстановление работы торгового центра.