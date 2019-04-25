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  • Украина предложит РФ забронировать 60 млрд куб. м транзитных мощностей на 10 лет, - председатель набсовета "Укрнефти"
25 апреля 2019, четверг, 21:58 82
Экономика 2019-04-25T22:06:43+03:00
Українські Новини
Украина предложит РФ забронировать 60 млрд куб. м транзитных мощностей на 10 лет, - председатель набсовета "Ук

Украина предложит РФ забронировать 60 млрд куб. м транзитных мощностей на 10 лет, - председатель набсовета "Укрнефти"

Украина на трехсторонних переговорах предложит России забронировать 60 млрд куб. м транзитных мощностей в год на 10 лет.

Об этом в ходе брифинга сообщил председатель набсовета крупнейшей нефтедобывающей компании "Укрнефть" Юрий Витренко, передают Українські Новини.

"Кроме контракта на бронирование мощностей, Газпром должен подписать контракт в качестве российского оператора газотранспортной системы (ГТС) и подать контракт с украинским оператором. Потом Газпром как компания, которая торгует газом, должен забронировать 60 млрд куб. м мощностей транспортирования газа через Украину в Европу, а так же 30 млрд куб. м мощностей будет бронироваться под другие компании. Или тем же Газпромом, только на краткосрочной основе", - сказал он.

Также он отметил, что по новому контракту Украина будет получать около 2-3 млрд долларов в год.

Как сообщали Українські Новини, в апреле Россия запретила экспортировать нефть в Украину.

Ранее Кабмин запретил ввозить из России крахмал и глюкозу.

Тем временем, Украина прекратила действие 49 договоров с Россией и работает над еще 50.

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