Украина предложит РФ забронировать 60 млрд куб. м транзитных мощностей на 10 лет, - председатель набсовета "Укрнефти"

Украина на трехсторонних переговорах предложит России забронировать 60 млрд куб. м транзитных мощностей в год на 10 лет.\r\nОб этом в ходе брифинга сообщил председатель набсовета крупнейшей нефтедобывающей компании "Укрнефть" Юрий Витренко, передают Українські Новини.\r\n"Кроме контракта на бронирование мощностей, Газпром должен подписать контракт в качестве российского оператора газотранспортной системы (ГТС) и подать контракт с украинским оператором. Потом Газпром как компания, которая торгует газом, должен забронировать 60 млрд куб. м мощностей транспортирования газа через Украину в Европу, а так же 30 млрд куб. м мощностей будет бронироваться под другие компании. Или тем же Газпромом, только на краткосрочной основе", - сказал он.\r\nТакже он отметил, что по новому контракту Украина будет получать около 2-3 млрд долларов в год.\r\nКак сообщали Українські Новини, в апреле Россия запретила экспортировать нефть в Украину.\r\nРанее Кабмин запретил ввозить из России крахмал и глюкозу.\r\nТем временем, Украина прекратила действие 49 договоров с Россией и работает над еще 50.