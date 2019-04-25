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  • Україна запропонує РФ забронювати 60 млрд куб. м транзитних потужностей на 10 років, - голова наглядової ради "Укрнафти"
25 квітня 2019, четвер, 21:57 150
Економіка 2019-04-26T23:15:13+03:00
Українські Новини
Україна запропонує РФ забронювати 60 млрд куб. м транзитних потужностей на 10 років, - голова наглядової ради

Україна запропонує РФ забронювати 60 млрд куб. м транзитних потужностей на 10 років, - голова наглядової ради "Укрнафти"

Україна на тристоронніх переговорах запропонує Росії забронювати 60 млрд куб. м транзитних потужностей в рік на 10 років.

Про це в ході брифінгу повідомив голова наглядової ради найбільшої нафтовидобувної компанії "Укрнафта" Юрій Вітренко, передають Українські Новини.

"Крім контракту на бронювання потужностей Газпром повинен підписати контракт в якості російського оператора газотранспортної системи (ГТС) і подати контракт з українським оператором. Потім Газпром як компанія, яка торгує газом, повинен забронювати 60 млрд куб. м потужностей транспортування газу через Україну в Європу, а так само 30 млрд куб. м потужностей буде бронюватися під інші компанії. Або тим же Газпромом, тільки на короткостроковій основі", - сказав він.

Також він зазначив, що за новим контрактом Україна буде отримувати близько 2-3 млрд доларів на рік.

Як повідомляли Українські Новини, у квітні Росія заборонила експортувати нафту в Україну.

Раніше Кабмін заборонив ввозити з Росії крохмаль і глюкозу.

Тим часом, Україна припинила дія 49 договорів з Росією і працює над ще 50.

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