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26 квітня 2019, пʼятниця, 06:49 46
Життя 2019-04-26T22:30:11+03:00
Українські Новини
Три довгих вікенди чекають на українців у травні і червні

Три довгих вікенди чекають на українців у травні і червні

Пікнік на природі - ідея для дозвілля. Фото: pixabay
Пікнік на природі - ідея для дозвілля. Фото: pixabay

Українців чекає низка вихідних днів, перші з яких будуть тривати з 27 квітня по 1 травня.

У неділю, 28 квітня, святкується Великдень і вихідним автоматично стає наступний за ним понеділок, 29 квітня.

Згідно з постановою Кабміну, з метою раціонального використання робочих днів, вівторок, 30 квітня, переноситься на суботу, 11 травня, щоб забезпечити п'ять вихідних поспіль – з 27 квітня по 1 травня.

У травні українці відпочиватимуть 2 додаткових дні – в День праці 1 травня (середа) і День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні – 9 травня (четвер).

У зв'язку з релігійними і національними святами в червні передбачаються два додаткових вихідних.

Перший вихідний буде з нагоди свята Трійці – 16 червня (неділя), відповідно 17 червня (понеділок) буде неробочим. Таким чином з 15 по 17 червня – вихідні дні.

Другий вихідний припадає на кінець місяця, в День Конституції – 28 червня (п'ятниця). У зв'язку з цим українці відпочиватимуть три дні поспіль – з 28 по 31 червня.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні з'являться ще два свята в травні і одне у листопаді.

Тим часом на Великдень і в поминальні дні весь столичний транспорт працюватиме довше.

На Великдень, за попередніми прогнозами, в ніч місцями пройдуть дощі і грози.
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