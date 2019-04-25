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25 квітня 2019, четвер, 21:27 111
Наука 2019-04-27T12:01:17+03:00
Українські Новини
Відео дня: у Всесвітній день пінгвінів вчені показали світ їх очима

Відео дня: у Всесвітній день пінгвінів вчені показали світ їх очима

Сьогодні, 25 квітня, у всьому світі любителі та захисники природи відзначають День пінгвінів. Особливу увагу святу приділяють через те, що багато видів цих дивовижних птахів знаходяться на межі вимирання – наприклад, Галапагоський пінгвін.

Крім того, безліч видів пінгвінів опинилися серед тих тварин, яким загрожує небезпека вимирання.

У цих птахів досить багато природних ворогів – касатки, акули, морські леви та леопарди. Велику шкоду приносить їм і діяльність людини.

Ініціатор та автор заснування цього свята невідомий, але його активно підтримують захисники природи і такі "зелені" організації, як, наприклад, "Грінпіс".

Причиною, через яку Всесвітній день пінгвінів святкується саме зараз, є те, що в квітні і березні імператорські пінгвіни мігрують на материк для розмноження, і в цей час їм нерідко загрожує особлива небезпека – не тільки через хижаків, але й через танення льодів.

На честь Всесвітнього дня пінгвінів, для того, щоб привернути увагу громадськості до цих чарівних птахів, працівники Зоопарку та ботанічного саду Цинциннаті в США опублікували відео, яке їм вдалося зробити завдяки камері, встановленій на одному з пінгвінів. Таким чином вчені показали, яким пінгвіни бачать світ, який їх оточує.

"Щасливий день для всіх пінгвінів світу! У цей день прийнято вшановувати найбільш унікальних птахів на планеті! Є 17 видів пінгвінів, і всі їхні природні місця проживання знаходяться в південній півкулі. Багато пінгвінів є чутливими до наслідків зміни клімату, і в результаті багатьом доводиться мігрувати далі, щоб знайти їжу, в результаті чого їх чисельність зменшується. З 17 видів 11 були класифіковані як такі, що знаходяться під загрозою зникнення", - сказано в повідомленні зоопарку під відео.

Зоопарк і ботанічний сад Цинцинаті – другий за віком зоопарк США, його відкрили ще в 1875 році.

Як повідомляли Українські Новини, вчені сфотографували з космосу невідому величезну колонію пінгвінів.

В 2017 повідомлялося, що глобальне потепління вб'є рідкісних пінгвінів через 25 років.

А в 2016 році біологи шукали охочих порахувати пінгвінів.

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