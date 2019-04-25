подписаться на рассылку
26.6 26.9
29.6 30.2
˟
25 апреля 2019, четверг, 19:43 124
Происшествия 2019-04-25T19:43:30+03:00
Українські Новини
Пьяный одессит стрелял по окнам школы с детьми внутри

Пьяный одессит стрелял по окнам школы с детьми внутри

Пьяный мужчина в Одессе во время учебного процесса устроил стрельбу по окнам школы. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Одесской области.

Отмечается, что 24-летний мужчина, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз выстрелил из пневматического пистолета в сторону школы на улице Академика Филатова в Одессе. Сотрудники учебного заведения, проводившие занятия с детьми, немедленно сообщили о случившемся сотрудникам полиции, после чего правоохранители, прибыв на место происшествия, арестовали злоумышленника.

Согласно сообщению правоохранителей, никто из персонала и учеников не пострадал. У мужчины изъяли пневматический пистолет, после чего был составлен административный протокол по ст.178 (распитие алкоголя в общественных местах) и ст. 173 (хулиганство) Криминального Кодекса Украины. Материалы дела направлены в суд.

Как сообщали Українські Новини, в Харькове посреди улицы обстреляли мужчину из автоматического оружия.

Ранее в Харькове 16 и 17-летний подростки устроили стрельбу.

Больше новостей о: Стрельба Стрельба в Одессе

Архив
Новости
Во Львовской области следователь полиции попался на взятке 19:55
Новинский потребовал отставки Парубия 19:50
Пьяный одессит стрелял по окнам школы с детьми внутри 19:43
Остановка троллейбусов в Киеве. Фото: Вечерний Киев
Фото дня: в центре Киева из-за "героя парковки" остановились троллейбусы 19:35
ЦИК ответил Зеленскому на обвинения в затягивании результатов выборов для сохранения Рады 19:30
больше новостей
Сегодня Великая среда: традиции и народные приметы 06:10
Гроза. Фото: pixabay
Циклон и антициклон схлестнулись: синоптик дала прогноз погоды на Пасху 06:00
В Чистый четверг начнется лето: синоптик порадовала прогнозом 06:00 Карта
Сегодня Чистый четверг: главные традиции и народные приметы праздника 06:35
Певицу Maruv снова обокрали в аэропорту Киева 12:03
больше новостей
Россия наращивает свои войска у границ Украины, - Минобороны 11:37
Меркель позвонила Зеленскому и обещала поддержку Украине 23:58
Только в сочетании инклюзивности и легальности мы сможем получить легитимную конституционную реформу, - эксперты МЦПИ 14:31
СМИ обязали иметь стартовую украинскую версию сайтов 17:09
Это полный провал Порошенко: Путин впервые высказался о победе Зеленского 17:43
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok