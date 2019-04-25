Верховный суд отказался оценивать законность обращения к Вселенскому патриарху Варфоломею за Томосом

Верховный Суд отказался оценивать решение Верховной Рады, которым она поддержала обращение Президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею I с просьбой предоставить томос об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда, передают Українськi Новини.

"Верховный Суд закрыл производство по делу по иску религиозных организаций об отмене постановления Верховной Рады Украины от 19.04.2018", - сказано в нем.

В четверг, 25 апреля, Верховный Суд рассмотрел дело и пришел к выводу, что она не имеет признаков дела административной юрисдикции.

Как сообщали Українські Новини, 15 декабря Объединительный собор православных церквей завершился. Главой автокефальной православной церкви стал Епифаний.

5 января Вселенский патриарх Варфоломей подписал томос для ПЦУ.

6 января томос об автокефалии ПЦУ был вручен Епифанию в Стамбуле.