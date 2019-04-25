Верховный суд отказался оценивать законность обращения к Вселенскому патриарху Варфоломею за Томосом

Верховный Суд отказался оценивать решение Верховной Рады, которым она поддержала обращение Президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею I с просьбой предоставить томос об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ).\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы суда, передают Українськi Новини.\r\n"Верховный Суд закрыл производство по делу по иску религиозных организаций об отмене постановления Верховной Рады Украины от 19.04.2018", - сказано в нем.\r\nВ четверг, 25 апреля, Верховный Суд рассмотрел дело и пришел к выводу, что она не имеет признаков дела административной юрисдикции.\r\nКак сообщали Українські Новини, 15 декабря Объединительный собор православных церквей завершился. Главой автокефальной православной церкви стал Епифаний.\r\n5 января Вселенский патриарх Варфоломей подписал томос для ПЦУ.\r\n6 января томос об автокефалии ПЦУ был вручен Епифанию в Стамбуле.