В Украину приедет миссия МВФ для пересмотра программы сотрудничества

Национальный банк ожидает приезд миссии Международного валютного фонда в середине мая.

Об этом сообщил глава НБУ Яков Смолий в ходе пресс-конференции, передают Українськi Новини.

"Мы ожидаем в середине мая, как и планировалось… Миссия будет проводить пересмотр программы", - сказал он.

При этом глава НБУ подчеркнул, что регулятор выполнил все условия, которые касались его компетенции.

Как сообщали Українськi Новини, МВФ сохранил прогноз роста ВВП Украины.

Ранее Минфин оправдал повышение цены на газ для населения обязательствами перед МВФ.

Тем временем, в МВФ высказались о своем отношении к национализации Приватбанка.