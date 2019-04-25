В Украину приедет миссия МВФ для пересмотра программы сотрудничества

Национальный банк ожидает приезд миссии Международного валютного фонда в середине мая.\r\nОб этом сообщил глава НБУ Яков Смолий в ходе пресс-конференции, передают Українськi Новини.\r\n"Мы ожидаем в середине мая, как и планировалось… Миссия будет проводить пересмотр программы", - сказал он.\r\nПри этом глава НБУ подчеркнул, что регулятор выполнил все условия, которые касались его компетенции.\r\nКак сообщали Українськi Новини, МВФ сохранил прогноз роста ВВП Украины.\r\nРанее Минфин оправдал повышение цены на газ для населения обязательствами перед МВФ.\r\nТем временем, в МВФ высказались о своем отношении к национализации Приватбанка.