Ассоциация газового рынка просит ускорить оформление документов с "Нефтегазом" для отпуска газа населению по сниженной цене

Ассоциация газового рынка просит ускорить оформление документов с "Нефтегазом" для отпуска газа населению по с

Ассоциация газового рынка обратилась к Кабинету Министров с просьбой повлиять на Национальную акционерную компании "Нефтегаз Украины" для ускорения оформления документов для отпуска газа для бытовых потребителей по сниженной цене 8 247 гривен за тыс. куб. м.

Об этом говорится в обращении ассоциации, передают Українськi Новини.

"Ассоциация газового рынка обратилась к правительству с просьбой повлиять на НАК "Нефтегаз Украины" для ускорения оформления документов для отпуска газа для бытовых потребителей по сниженной цене 8 247 гривен за тыс. куб. м. Соответствующие письма поставщики газа уже направили государственной монополии. В понедельник (22 апреля) стало известно, что Кабмин и "Нефтегаз" достигли договоренностей по снижению конечной розничной цены для населения до уровня 8 247 гривен за тыс. куб. м. Однако государственная монополия до сих пор не направила соглашения с пониженной отпускной ценой", - говорится в нем.

В сообщении отмечается, что потребители газа должны быть проинформированы об уменьшении цены газа не менее чем за пять дней, поэтому четверг, 25 апреля, последний день, когда НАК должен подать документы об отпуске газа по сниженной цене 8 247 гривен за тыс. куб. м.

На данный момент на май "Нефтегаз" подписал документы на поставку газа по отпускной цене 8 621,76 гривен за тыс. куб. м., которая с учетом транспортной составляющей для бытовых потребителей составит 9 716,54 гривен за тыс. куб. м вместо 8 247 гривен за тыс. куб. м., предусмотренных правительством.

Поэтому ПСО-поставщики просят содействия Кабинета Министров в оформлении новых документов, которые позволят поставлять газ по цене 8 247 гривен за тыс. куб. м.

Как сообщали Українські Новини, "Нефтегаз" повысил цены на газ для промпотребителей на 5,2-11,5%.

Ранее ассоциация газового рынка призывала Кабмин установить экономически обоснованные нормы потребления газа для населения без счетчиков.