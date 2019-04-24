Оптовые цены на дизтопливо взлетели сразу на 6%

Средние крупнооптовые цены на зимнее дизельное топливо повысились на 6,61% с 27 986 до 29 836 гривен за тонну в среду по сравнению со вторником.\r\nОб этом Українським Новинам сообщила компания UPECO.\r\nС начала 2019 года крупнооптовые цены на зимнее дизельное топливо повысились на 15,83% с 25 758 гривен\/тонна.\r\nКак сообщали Українські Новини, средние крупнооптовые цены на зимнее дизельное топливо повысились на 0,86% с 27 746 до 27 986 гривен за тонну во вторник по сравнению с понедельником.\r\nБеларусь приостановила экспорт светлых нефтепродуктов (бензин, керосин, топливо для реактивных двигателей) в Украину, Польшу и страны Балтии.\r\nО резком ухудшении качества российской нефти "Белнефтехим" сообщил 19 апреля.\r\nОтмечается, что причиной остановки экспорта светлых нефтепродуктов было поступление некачественной нефти из России.\r\nСредние крупнооптовые цены на дизтопливо, гривен\/тонна:\r\n\r\n\r\n\r\nНазвание продукта\r\n24.04.2019\r\n23.04.2019\r\nизменения к 23.04.2019\r\n\r\n\r\nДТ (зимнее)\r\n29 836\r\n27 986\r\n+1 850\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, цены на бензин и дизтопливо подпрыгнули. Также Беларусь прекратила экспорт нефтепродуктов в Украину.\r\nВ апреле Россия запретила экспортировать нефть в Украину.