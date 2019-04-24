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24 апреля 2019, среда, 21:59 116
Экономика 2019-04-24T21:59:28+03:00
Українські Новини
Оптовые цены на дизтопливо взлетели сразу на 6%

Оптовые цены на дизтопливо взлетели сразу на 6%

Средние крупнооптовые цены на зимнее дизельное топливо повысились на 6,61% с 27 986 до 29 836 гривен за тонну в среду по сравнению со вторником.

Об этом Українським Новинам сообщила компания UPECO.

С начала 2019 года крупнооптовые цены на зимнее дизельное топливо повысились на 15,83% с 25 758 гривен/тонна.

Как сообщали Українські Новини, средние крупнооптовые цены на зимнее дизельное топливо повысились на 0,86% с 27 746 до 27 986 гривен за тонну во вторник по сравнению с понедельником.

Беларусь приостановила экспорт светлых нефтепродуктов (бензин, керосин, топливо для реактивных двигателей) в Украину, Польшу и страны Балтии.

О резком ухудшении качества российской нефти "Белнефтехим" сообщил 19 апреля.

Отмечается, что причиной остановки экспорта светлых нефтепродуктов было поступление некачественной нефти из России.

Средние крупнооптовые цены на дизтопливо, гривен/тонна:

Название продукта 24.04.2019 23.04.2019 изменения к 23.04.2019
ДТ (зимнее) 29 836 27 986 +1 850

Как сообщали Українські Новини, цены на бензин и дизтопливо подпрыгнули. Также Беларусь прекратила экспорт нефтепродуктов в Украину.

В апреле Россия запретила экспортировать нефть в Украину.

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