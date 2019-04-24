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24 апреля 2019, среда, 20:16 65
Происшествия 2019-04-24T20:22:18+03:00
Українські Новини
Полиция не нашла взрывчатку в "Запорожстали"

Полиция не нашла взрывчатку в "Запорожстали"

"Запорожсталь". Фото: сайт "Запорожстали"

Металлургический комбинат "Запорожсталь" сообщает, что сотрудники взрывотехнической службы Национальной полиции не обнаружили взрывчатки на территории предприятия после получения сообщения о минировании.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы комбината, передают Українськi Новини.

"Специализированными службами проведена комплексная проверка территории предприятия и помещений. Взрывоопасные предметы не обнаружены, информация о минировании комбината оказалась ложной. Жизни и здоровью сотрудников, а также стабильности производственного процесса ничего не угрожает", - говорится в сообщении.

Комбинат призывает управление Нацполиции в Запорожской области провести компетентное расследование ложного сообщения о минировании и найти злоумышленников.

"Принципиально важно найти злоумышленников, которые подвергли угрозе жизни тысяч сотрудников комбината, поставили ключевое промышленное предприятие региона на грань остановки, что могло привести к непоправимым последствиям", - говорится в сообщении "Запорожстали".

Как сообщали Українськi Новини, в 2014 году 100 человек в масках заблокировали работу "Запорожстали". Позже "Запорожсталь" заявила о второй попытке рейдерского захвата предприятия.

Ранее на металлургическом комбинате "Запорожсталь" произошла авария, а у гендиректора "Запорожстали" угнали джип.

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