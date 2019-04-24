Полиция не нашла взрывчатку в "Запорожстали"

Металлургический комбинат "Запорожсталь" сообщает, что сотрудники взрывотехнической службы Национальной полиции не обнаружили взрывчатки на территории предприятия после получения сообщения о минировании.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы комбината, передают Українськi Новини.\r\n"Специализированными службами проведена комплексная проверка территории предприятия и помещений. Взрывоопасные предметы не обнаружены, информация о минировании комбината оказалась ложной. Жизни и здоровью сотрудников, а также стабильности производственного процесса ничего не угрожает", - говорится в сообщении.\r\nКомбинат призывает управление Нацполиции в Запорожской области провести компетентное расследование ложного сообщения о минировании и найти злоумышленников.\r\n"Принципиально важно найти злоумышленников, которые подвергли угрозе жизни тысяч сотрудников комбината, поставили ключевое промышленное предприятие региона на грань остановки, что могло привести к непоправимым последствиям", - говорится в сообщении "Запорожстали".\r\nКак сообщали Українськi Новини, в 2014 году 100 человек в масках заблокировали работу "Запорожстали". Позже "Запорожсталь" заявила о второй попытке рейдерского захвата предприятия.\r\nРанее на металлургическом комбинате "Запорожсталь" произошла авария, а у гендиректора "Запорожстали" угнали джип.