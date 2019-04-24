Насиров просит суд запретить Кабмину назначать главу Налоговой службы

Бывший глава Государственной фискальной службы Роман Насиров просит Окружной административный суд Киева запретить Кабинету Министров принимать решения о назначении главы Государственной налоговой службы.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда, передают Українськi Новини.

"В Окружной административный суд города Киева поступило заявление об обеспечении иска от Романа Насирова, в котором он просит запретить Кабинету Министров Украины принимать решения о назначении главы Налоговой", - сказано в нем.

Насиров в своих исковых требованиях просит суд до разрешения спора остановить действие распоряжения правительства "Об объявлении конкурса на занятие вакантной должности председателя Государственной налоговой службы" и запретить Кабмину принимать решение о назначении на должность председателя Налоговой службы заместителя министра финансов Сергея Верланова или заместителя министра юстиции по вопросам европейской интеграции Сергея Петухова.

На данный момент судом решается вопрос о наличии правовых оснований для представления иска в Окружной административный суд Киева.

Как сообщали Українськi Новини, суд продолжил конкурс на глав налоговой и таможенной служб, отказав в иске Насирову.

Ранее Насиров просил суд остановить процедуру ареста его средств в Великобритании.