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24 апреля 2019, среда, 19:19 184
Судебная власть 2019-04-24T19:20:35+03:00
Українські Новини
Насиров просит суд запретить Кабмину назначать главу Налоговой службы

Насиров просит суд запретить Кабмину назначать главу Налоговой службы

Роман Насиров.
Роман Насиров.

Бывший глава Государственной фискальной службы Роман Насиров просит Окружной административный суд Киева запретить Кабинету Министров принимать решения о назначении главы Государственной налоговой службы.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда, передают Українськi Новини.

"В Окружной административный суд города Киева поступило заявление об обеспечении иска от Романа Насирова, в котором он просит запретить Кабинету Министров Украины принимать решения о назначении главы Налоговой", - сказано в нем.

Насиров в своих исковых требованиях просит суд до разрешения спора остановить действие распоряжения правительства "Об объявлении конкурса на занятие вакантной должности председателя Государственной налоговой службы" и запретить Кабмину принимать решение о назначении на должность председателя Налоговой службы заместителя министра финансов Сергея Верланова или заместителя министра юстиции по вопросам европейской интеграции Сергея Петухова.

На данный момент судом решается вопрос о наличии правовых оснований для представления иска в Окружной административный суд Киева.

Как сообщали Українськi Новини, суд продолжил конкурс на глав налоговой и таможенной служб, отказав в иске Насирову.

Ранее Насиров просил суд остановить процедуру ареста его средств в Великобритании.

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