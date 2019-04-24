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24 апреля 2019, среда, 08:36 473
Политика мира 2019-04-24T08:37:01+03:00
Українські Новини
Тереза Мэй позвонила Зеленскому и рассказала ему про необходимость сдерживания российской агрессии

Тереза Мэй позвонила Зеленскому и рассказала ему про необходимость сдерживания российской агрессии

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй в телефонном разговоре с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским указала на необходимость работать вместе для сдерживания российской агрессии.  Об этом сообщает "Европейская правда".

Мэй поздравила Зеленского с победой на выборах и пригласила его посетить Великобританию "при первой возможности".

"Премьер-министр подчеркнула важность совместной работы наших двух стран вместе с международным сообществом для сдерживания российской агрессии", - говорится в заявлении.

Также Мэй заверила Зеленского в намерении укреплять двусторонние отношения между Лондоном и Киевом, собеседники договорились оставаться в тесном контакте.

"Она заверила избранного президента Зеленского, что Великобритания будет поддерживать его во время работы на посту главы государства, а также демократическое будущее Украины. Кроме того Великобритания готова продолжать и укреплять наше и без того глубокое сотрудничество в ряде сфер", - рассказали у Мэй.

Как сообщали Українськi Новини, Меркель поздравила Зеленского с победой на выборах Президента и пригласила его посетить Германию.

Тем временем Волкер считает хорошей идеей переговоры Зеленского с Путиным.

Больше новостей о: Великобритания российская агрессия Тереза Мэй Владимир Зеленский Поздравление Зеленскому

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