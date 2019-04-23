Россия перешла от хамства к цивилизованному дипломатическому общению, - МИД

Заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что представители России перешли от хамского тона общения к цивилизованному языку, присущему дипломатии.

Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Интересное наблюдение после сегодняшнего обмена мнениями с РФ об освобождении украинских моряков и военных кораблей. Поразило кардинальное изменение тона разговора - переход от хамства и грубого пренебрежения к цивилизованному языку, присущему дипломатии", - написала Зеркаль.

При этом она отметила, что Россия не изменила своего мнения по сути вопроса.

Спор между сторонами о применении международного морского права остается актуальным.

Также Зеркаль выразила надежду, что в ближайшее время Международный трибунал по морскому праву подтвердит требования Украины.

До этого времени у России есть возможность добровольно освободить украинских моряков и военные корабли и устранить нарушение международного права.

Как сообщали Українськi Новини, Международный трибунал по морскому праву проведет слушания о захвате Россией 24 украинских моряков 10-11 мая.

15 апреля Российская прокуратура просила суд продлить до 26 июля срок содержания под стражей 24 украинских моряков.

25 ноября 2018 года российские военные захватили 2 украинских катера и буксир ВМС около Керченского пролива.

Все захваченные возле Керченского пролива украинские военные моряки заявили, что являются военнопленными.