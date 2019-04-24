Скумбрия на гриле подорожала почти на четверть: цены ингредиентов и рецепт

Скумбрия на гриле обойдется на 20% дороже в апреле 2019, чем в апреле прошлого года.

Об этом сообщил председатель Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на своей странице в соцсети Facebook.

Так, Дорошенко рассмотрел стоимость блюда на примере ее простого рецепта: к скумбрии добавляется небольшое количество специй и сок лимона. Берется 3 свежемороженые скумбрии общим весом 1 кг, специи для рыбы, соль и один лимон весом 120 г.

Такой порции хватит для компании из четырех человек.

В процессе приготовления скумбрию необходимо разморозить, почистить внутренности и вымыть. После – натереть ее солью и смесью специй. Выжить из лимона сок и оставить мариноваться скумбрию на 30 минут. Затем выложить ее на решетку разогретого гриля и запекать до золотистого цвета, время от времени переворачивая.

На апрель 2018 средняя цена килограмма свежемороженной скумбрии составляла 65,9 грн, а на апрель 2019 - 80,7 грн. То есть за год цена выросла на 22%.

Лимон, 120 г. В 2018 он стоил 4,5 грн, а за год - 4,4 грн. Цена упала на 2%.

Приправа, 20 г. Цена не изменилась и она стоит 3,8 грн за 20 г.

"Приготовление скумбрии на гриле обошлось нам в апреле 2019 на 20% дороже, чем в прошлом, а именно 88,9 грн в этом году против 74,2 грн в прошлом", - резюмировал Дорошенко.

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