Зеленский готов сотрудничать с Гройсманом после инаугурации

Кандидат в президенты Владимир Зеленский готов сотрудничать с премьер-министром Владимиром Гройсманом после инаугурации.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил спикер штаба Зеленского Дмитрий Разумков.\r\n"Естественно, что после инаугурации он (Владимир Зеленский) будет работать со всеми чиновниками и органами центральной власти в пределах закона", - сказал Разумков, отвечая на вопрос о том, готов ли Зеленский сотрудничать с премьером Гройсманом.\r\nТакже спикер сообщил, что должность премьер-министра - это прерогатива парламентской коалиции, а партия "Слуга народа" пока не представлена в Раде и, таким образом, не может влиять на процесс избрания премьера.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Гройсман пока не раскрывает формат своего участия в выборах Рады.\r\nГройсман заявил, что точно примет участие в очередных выборах в Верховную Раду, но не в команде Порошенко.\r\nТем временем Гройсман поздравил Зеленского с победой и обратился к Порошенко. Ранее ЦИК посчитал 99% бюллетеней: у Зеленского 73,21%, у Порошенко - 24,46%.