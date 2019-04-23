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23 апреля 2019, вторник, 17:21 731
Выборы 2019-04-23T17:21:32+03:00
Українські Новини
Зеленский готов сотрудничать с Гройсманом после инаугурации

Зеленский готов сотрудничать с Гройсманом после инаугурации

Владимир Гройсман. Фото: Facebook/Владимир Гройсман
Владимир Гройсман. Фото: Facebook/Владимир Гройсман

Кандидат в президенты Владимир Зеленский готов сотрудничать с премьер-министром Владимиром Гройсманом после инаугурации.

Об этом Українським Новинам сообщил спикер штаба Зеленского Дмитрий Разумков.

"Естественно, что после инаугурации он (Владимир Зеленский) будет работать со всеми чиновниками и органами центральной власти в пределах закона", - сказал Разумков, отвечая на вопрос о том, готов ли Зеленский сотрудничать с премьером Гройсманом.

Также спикер сообщил, что должность премьер-министра - это прерогатива парламентской коалиции, а партия "Слуга народа" пока не представлена в Раде и, таким образом, не может влиять на процесс избрания премьера.

Как сообщали Українськi Новини, Гройсман пока не раскрывает формат своего участия в выборах Рады.

Гройсман заявил, что точно примет участие в очередных выборах в Верховную Раду, но не в команде Порошенко.

Тем временем Гройсман поздравил Зеленского с победой и обратился к Порошенко. Ранее ЦИК посчитал 99% бюллетеней: у Зеленского 73,21%, у Порошенко - 24,46%.

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