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23 апреля 2019, вторник, 17:10 734
Силовые структуры 2019-04-23T17:16:38+03:00
Українські Новини
Украсть картину Ренуара из музея Вены могли украинцы, - Нацполиция

Украсть картину Ренуара из музея Вены могли украинцы, - Нацполиция

"Залив, море, зеленые скалы" Ренуара. Фото: lematin.ch

Национальная полиция подозревает граждан Украины в похищении картины Пьера Огюста Ренуара из музея в Вене (Австрия) в ноябре 2018 года.

Об этом сказал на брифинге глава Нацполиции Сергей Князев, передают Українськi Новини.

Он напомнил, что у граждан Украины, подозреваемых в убийстве ювелира Сергей Киселева в Киеве, обнаружена картина французского художника Поля Синьяка, которая была украдена из музея города Нанси (Франция) 24 мая 2018 года.

Картина Поля Синьяка Картина Поля Синьяка "Порт Ла-Рошель".

Князев сказал, что эта же группа украинцев, возможно, причастна к краже картины французского художника Пьера Огюста Ренуара из музея Вены 26 ноября 2018 года.

"Мы сейчас активно работаем с австрийскими коллегами. У нас есть большие основания считать, что именно эта группы совершила это преступление", - заявил глава Нацполиции.

Картина Поля Синьяка Картина Поля Синьяка "Порт Ла-Рошель".

Он отметил, что у преступников было изъято еще 6 картин, кроме картины Синьяка.

Картина Поля Синьяка Картина Поля Синьяка "Порт Ла-Рошель".

Как сообщали Українськi Новини, Украина намерена вернуть Франции найденную картину французского художника Поля Синьяка "Порт Ла-Рошель" стоимостью 1,5 млн долларов.

Также в Париже из концертного зала "Батаклан" украли картину Бэнкси.

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