Украсть картину Ренуара из музея Вены могли украинцы, - Нацполиция

Национальная полиция подозревает граждан Украины в похищении картины Пьера Огюста Ренуара из музея в Вене (Австрия) в ноябре 2018 года.\r\nОб этом сказал на брифинге глава Нацполиции Сергей Князев, передают Українськi Новини.\r\nОн напомнил, что у граждан Украины, подозреваемых в убийстве ювелира Сергей Киселева в Киеве, обнаружена картина французского художника Поля Синьяка, которая была украдена из музея города Нанси (Франция) 24 мая 2018 года.\r\nКартина Поля Синьяка "Порт Ла-Рошель".\r\nКнязев сказал, что эта же группа украинцев, возможно, причастна к краже картины французского художника Пьера Огюста Ренуара из музея Вены 26 ноября 2018 года.\r\n"Мы сейчас активно работаем с австрийскими коллегами. У нас есть большие основания считать, что именно эта группы совершила это преступление", - заявил глава Нацполиции.\r\nКартина Поля Синьяка "Порт Ла-Рошель".\r\nОн отметил, что у преступников было изъято еще 6 картин, кроме картины Синьяка.\r\nКартина Поля Синьяка "Порт Ла-Рошель".\r\nКак сообщали Українськi Новини, Украина намерена вернуть Франции найденную картину французского художника Поля Синьяка "Порт Ла-Рошель" стоимостью 1,5 млн долларов.\r\nТакже в Париже из концертного зала "Батаклан" украли картину Бэнкси.