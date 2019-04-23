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Круглый стол: "Выбор-2019: президентские и парламентские выборы"

Круглый стол: "Выбор-2019: президентские и парламентские выборы"

23 апреля 2019, вторник, 13:05 196
Выборы 2019-04-23T13:05:54+03:00
Українські Новини
Премьер Венгрии Орбан поздравил Зеленского с победой

Премьер Венгрии Орбан поздравил Зеленского с победой

Виктор Орбан
Виктор Орбан

Сегодня, 23 апреля, стало известно, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах Президента в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Орбана.

По словам Орбана, он и дальше будет работать над развитием украинско-венгерских отношений.

Также Орбан отметил, что ожидает сотрудничества с Владимиром Зеленским.

"В этих усилиях я буду рассчитывать на вас и с нетерпением жду сотрудничества с вами. Желаю вам всего наилучшего в выполнении ваших ответственных обязанностей", - написал Виктор Орбан.

Как сообщали Українські Новини, польский политик заявил, что Орбан предлагал Польше захватить и разделить украинские территории.

Ранее премьер Армении на украинском языке поздравил Зеленского с победой на выборах.

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