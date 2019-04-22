Во время выборов цены на топливо массово подскочили на 30-60 копеек за литр

Накануне и в день выборов Президента Украины, 20-21 апреля цены на бензин и ДТ на автозаправках в Украине резко выросли на 30-60 коп.\/л.\r\nОб этом со ссылкой на ежедневный ценовой мониторинг рынка нефтепродуктов сообщила консалтинговая компания UPECO, передает "НефтеРынок".\r\nТак, на заправках "ОККО" и WOG все виды бензина и ДТ подорожали на 50 коп.\/л до:\r\n\r\nА-92 – 30,49 грн\/л\r\nА-95 – 31,49 грн\/л\r\nА-95 Премиум – 32,49 грн\/л\r\nДТ – 30,49 грн\/л\r\n\r\nВ то же время на SOCAR цены выросли на 60 коп.\/л до :\r\n\r\nА-92 – 30,59 грн\/л\r\nА-95 – 31,59 грн\/л\r\nА-95 Премиум – 32,59 грн\/л\r\n\r\nОператор Glusco увеличил стоимость топливной линейки на 35 коп.\/л:\r\n\r\nА-92 – 28,30 грн\/л\r\nА-95 – 29,30 грн\/л\r\nДТ – 28,50 грн\/л\r\n\r\n В сети UPG цены выросли на 40 коп.\/л:\r\n\r\nА-92 – 27,50 грн\/л\r\nА-95 – 28,50 грн\/л\r\nДТ – 27,50 грн\/л\r\n\r\nВ свою очередь, на АЗС "БРСМ-Нафта" в Киеве подорожание произошло до:\r\n\r\nА-92 – 25,69 грн\/л\r\nА-95 – 26,69 грн\/л\r\nА-95 Премиум – 28,19 грн\/л\r\n\r\nТаким образом, по состоянию на 22 апреля 2019 года средние цены на топливо на заправках в Украине выросли на 11-16 коп.\/л:\r\n\r\nА-92 – 27,68 грн\/л\r\nА-95 – 28,81 грн\/л\r\nА-95 Премиум – 30,05 грн\/л\r\nДТ – 28,25 грн\/л\r\n\r\nАЗС. Фото: nefterynok\r\nКак сообщали Українські Новини, в предвыборную неделю бензин подорожал.\r\nКроме этого, бензин подорожал в день дебатов.\r\nТакже в последнюю неделю перед выборами бензин в Украине подорожал.