Во время выборов цены на топливо массово подскочили на 30-60 копеек за литр

Накануне и в день выборов Президента Украины, 20-21 апреля цены на бензин и ДТ на автозаправках в Украине резко выросли на 30-60 коп./л.

Об этом со ссылкой на ежедневный ценовой мониторинг рынка нефтепродуктов сообщила консалтинговая компания UPECO, передает "НефтеРынок".

Так, на заправках "ОККО" и WOG все виды бензина и ДТ подорожали на 50 коп./л до:

А-92 – 30,49 грн/л

А-95 – 31,49 грн/л

А-95 Премиум – 32,49 грн/л

ДТ – 30,49 грн/л

В то же время на SOCAR цены выросли на 60 коп./л до :

А-92 – 30,59 грн/л

А-95 – 31,59 грн/л

А-95 Премиум – 32,59 грн/л

Оператор Glusco увеличил стоимость топливной линейки на 35 коп./л:

А-92 – 28,30 грн/л

А-95 – 29,30 грн/л

ДТ – 28,50 грн/л

В сети UPG цены выросли на 40 коп./л:

А-92 – 27,50 грн/л

А-95 – 28,50 грн/л

ДТ – 27,50 грн/л

В свою очередь, на АЗС "БРСМ-Нафта" в Киеве подорожание произошло до:

А-92 – 25,69 грн/л

А-95 – 26,69 грн/л

А-95 Премиум – 28,19 грн/л

Таким образом, по состоянию на 22 апреля 2019 года средние цены на топливо на заправках в Украине выросли на 11-16 коп./л:

А-92 – 27,68 грн/л

А-95 – 28,81 грн/л

А-95 Премиум – 30,05 грн/л

ДТ – 28,25 грн/л

АЗС. Фото: nefterynok

Как сообщали Українські Новини, в предвыборную неделю бензин подорожал.

Кроме этого, бензин подорожал в день дебатов.

Также в последнюю неделю перед выборами бензин в Украине подорожал.