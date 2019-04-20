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20 апреля 2019, суббота, 11:40 196
Экономика 2019-04-20T11:40:08+03:00
Українські Новини
В предвыборную неделю бензин подорожал

В предвыборную неделю бензин подорожал

Бензин. Фото: pixabay.com
Бензин. Фото: pixabay.com

В понедельник-пятницу, 15-19 апреля, розничные цены на бензин А-92 и А-95 повысились на 0,03-0,04% до 27,52-28,65 гривен за литр.

Об этом Українським Новинам сообщила компания UPECO.

Розничные цены на бензин А-92 повысились на 0,04% с 27,51 до 27,52 гривен за литр.

Розничные цены на бензин А-95 повысились на 0,03% с 28,64 до 28,65 гривен за литр.

С начала 2019 года розничные цены на бензин А-76/80 сохранились на 25,45 гривен/литр, на А-92 - снизились на 1,64% с 27,98 гривен/литр, на А-95 - снизились на 1,51% с 29,09 гривен/литр.

Розничные цены на бензин 15-19 апреля, гривен/литр:

Название продукта Средняя цена на 19 апреля Средняя цена на 15 апреля 19 апреля в % к 15 апреля
А-76/80
А-92 27,52 27,51 100,04
А-95 28,65 28,64 100,03

Кроме того, в понедельник-пятницу, 15-19 апреля, розничные цены на дизтопливо сохранились на уровне 28,14 гривен за литр.

С начала 2019 года розничные цены на дизтопливо снизились на 2,70% с 28,92 гривен/литр.

Розничные цены на дизтопливо 15-19 апреля, гривен/литр:

Название продукта Средняя цена на 19 апреля Средняя цена на 15 апреля 19 апреля в % к 15 апреля
ДТ 28,14 28,14 100,00

Как сообщали Українські Новини, бензин подорожал в день дебатов.

Также в последнюю неделю перед выборами бензин в Украине подорожал.

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