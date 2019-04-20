В предвыборную неделю бензин подорожал

В понедельник-пятницу, 15-19 апреля, розничные цены на бензин А-92 и А-95 повысились на 0,03-0,04% до 27,52-28,65 гривен за литр.\r\nОб этом Українським Новинам сообщила компания UPECO.\r\nРозничные цены на бензин А-92 повысились на 0,04% с 27,51 до 27,52 гривен за литр.\r\nРозничные цены на бензин А-95 повысились на 0,03% с 28,64 до 28,65 гривен за литр.\r\nС начала 2019 года розничные цены на бензин А-76\/80 сохранились на 25,45 гривен\/литр, на А-92 - снизились на 1,64% с 27,98 гривен\/литр, на А-95 - снизились на 1,51% с 29,09 гривен\/литр.\r\nРозничные цены на бензин 15-19 апреля, гривен\/литр:\r\n\r\n\r\n\r\nНазвание продукта\r\nСредняя цена на 19 апреля\r\nСредняя цена на 15 апреля\r\n19 апреля в % к 15 апреля\r\n\r\n\r\nА-76\/80\r\n—\r\n—\r\n—\r\n\r\n\r\nА-92\r\n27,52\r\n27,51\r\n100,04\r\n\r\n\r\nА-95\r\n28,65\r\n28,64\r\n100,03\r\n\r\n\r\n\r\nКроме того, в понедельник-пятницу, 15-19 апреля, розничные цены на дизтопливо сохранились на уровне 28,14 гривен за литр.\r\nС начала 2019 года розничные цены на дизтопливо снизились на 2,70% с 28,92 гривен\/литр.\r\nРозничные цены на дизтопливо 15-19 апреля, гривен\/литр:\r\n\r\n\r\n\r\nНазвание продукта\r\nСредняя цена на 19 апреля\r\nСредняя цена на 15 апреля\r\n19 апреля в % к 15 апреля\r\n\r\n\r\nДТ\r\n28,14\r\n28,14\r\n100,00\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, бензин подорожал в день дебатов.\r\nТакже в последнюю неделю перед выборами бензин в Украине подорожал.