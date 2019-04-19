Бензин подорожал в день дебатов

В пятницу, 19 апреля, по сравнению с четвергом, 18 апреля, средние розничные цены на бензин А-95 повысились на 0,03%, или на 1 копейку до 28,65 гривны\/литр, на дизельное топливо сохранились на уровне 28,14 гривны\/литр.\r\nОб этом говорится в мониторинге цен, проводимом компанией UPECO, передают Українські Новини.\r\nСредние розничные цены на бензин А-92 сохранились на 27,52 гривны\/литр.\r\nСредние розничные цены на бензин А-95 повысились на 0,03%, или на 1 копейку до 28,65 гривны\/литр.\r\nСредние розничные цены на дизельное топливо сохранились на 28,14 гривны\/литр.\r\nСредние розничные цены на 19 апреля:\r\n\r\n\r\n\r\nОбласть\r\nСПБТ\r\n\r\n\r\nВинницкая\r\n13,16\r\n\r\n\r\nВолынская\r\n13,27\r\n\r\n\r\nДнепропетровская\r\n13,34\r\n\r\n\r\nДонецкая\r\n13,44\r\n\r\n\r\nЖитомирская\r\n13,26\r\n\r\n\r\nЗакарпатская\r\n13,12\r\n\r\n\r\nЗапорожская\r\n13,34\r\n\r\n\r\nИвано-Франковская\r\n13,28\r\n\r\n\r\nКиев\r\n13,47\r\n\r\n\r\nКиевская\r\n13,17\r\n\r\n\r\nКировоградская\r\n13,35\r\n\r\n\r\nЛуганская\r\n13,53\r\n\r\n\r\nЛьвовская\r\n13,42\r\n\r\n\r\nНиколаевская\r\n13,52\r\n\r\n\r\nОдесская\r\n13,76\r\n\r\n\r\nПолтавская\r\n13,29\r\n\r\n\r\nРовенская\r\n13,30\r\n\r\n\r\nСумская\r\n13,23\r\n\r\n\r\nТернопольская\r\n13,33\r\n\r\n\r\nХарьковская\r\n13,35\r\n\r\n\r\nХерсонская\r\n13,40\r\n\r\n\r\nХмельницкая\r\n13,29\r\n\r\n\r\nЧеркасская\r\n13,44\r\n\r\n\r\nЧерниговская\r\n13,49\r\n\r\n\r\nЧерновицкая\r\n13,31\r\n\r\n\r\nСредняя цена*\r\n13,35\r\n\r\n\r\n\r\n*Средняя по Украине – без учета Крыма\r\nКак сообщали Українські Новини, в последнюю неделю перед выборами бензин в Украине подорожал.\r\nРанее бензин А-95 и А-92 с начала года подешевел.\r\nВ феврале подешевел бензин А-92 и А-95.