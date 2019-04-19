Бензин подорожал в день дебатов

В пятницу, 19 апреля, по сравнению с четвергом, 18 апреля, средние розничные цены на бензин А-95 повысились на 0,03%, или на 1 копейку до 28,65 гривны/литр, на дизельное топливо сохранились на уровне 28,14 гривны/литр.

Об этом говорится в мониторинге цен, проводимом компанией UPECO, передают Українські Новини.

Средние розничные цены на бензин А-92 сохранились на 27,52 гривны/литр.

Средние розничные цены на бензин А-95 повысились на 0,03%, или на 1 копейку до 28,65 гривны/литр.

Средние розничные цены на дизельное топливо сохранились на 28,14 гривны/литр.

Средние розничные цены на 19 апреля:

Область СПБТ Винницкая 13,16 Волынская 13,27 Днепропетровская 13,34 Донецкая 13,44 Житомирская 13,26 Закарпатская 13,12 Запорожская 13,34 Ивано-Франковская 13,28 Киев 13,47 Киевская 13,17 Кировоградская 13,35 Луганская 13,53 Львовская 13,42 Николаевская 13,52 Одесская 13,76 Полтавская 13,29 Ровенская 13,30 Сумская 13,23 Тернопольская 13,33 Харьковская 13,35 Херсонская 13,40 Хмельницкая 13,29 Черкасская 13,44 Черниговская 13,49 Черновицкая 13,31 Средняя цена* 13,35

*Средняя по Украине – без учета Крыма

Как сообщали Українські Новини, в последнюю неделю перед выборами бензин в Украине подорожал.

Ранее бензин А-95 и А-92 с начала года подешевел.

В феврале подешевел бензин А-92 и А-95.